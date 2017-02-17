YouTube, 1 Milyar Video İçine Otomatik Altyazı Ekledi

Google, bugün 1 milyar YouTube videosuna otomatik altyazı eklediğini ve yeni bir kilometre taşına ulaştığını takipçilerine duyurdu. YouTube kullanıcılarının günde 15 milyondan fazla otomatik altyazı içeren video izlediğini belirten şirket, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Dünya üzerinde milyonlarca engelli insan bulunuyor. Şirketler proje geliştirirken engelli insanları da düşünmek zorundalar. Nitekim YouTube, bunun güzel bir örneğini otomatik altyazı özelliği ile tüm insanlığa gösterdi. İşitme engelli 300 milyondan fazla insanın yanı sıra, dinlemek yerine okumayı tercih eden insanların da çok hoşuna giden bu özellik, nerede olursanız olun, hangi dili veya şiveyi konuşursanız konuşun, herkesin imdadına yetişiyor.

Google, ilk olarak Kasım 2009 yılında otomatik altyazı özelliğini bünyesine eklemişti. Şimdi ise 1 milyar videoya otomatik altyazı ekleyerek yalnızca 7 yılda büyük bir başarıya imza attı. Yıllardır Google, otomatik altyazıların doğruluğunu iyileştirmek için çalışıyor; bu, YouTube'un boyut ve içerik çeşitliliği göz önüne alındığında gerçekten kolay bir başarı değil. Konuşma tanıma özelliğini geliştirerek, makine öğrenme algoritmalarını artırarak ve eğitim verilerini genişleterek şirket, otomatik alfabe sayısını da yüzde 50 oranında artmasını sağladı.

YouTube, bu özelliği 10 dile genişletmek istiyor. İngilizce'ye ek olarak, Flemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça ve İspanyolca dillerinin eklenmesi bekleniyor.

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