YouTube, 10.000'den Fazla Abonesi Olanlara Canlı Yayın Özelliğini Açtı

Canlı yayın yapmayı destekleyeceğini açıkladıktan sekiz ay sonra YouTube, daha fazla kişinin servise erişmesine olanak tanımaya başladı. Video paylaşım sitesi YouTube, mobil cihazlarında canlı yayın yapmak isteyen, 10.000'den fazla abonesi olan her içerik oluşturucunun artık bu özelliğini kullanabileceğini açıkladı. İlerleyen dönemler için de açıklama yapan video paylaşım sitesi, "Geri kalanı da yakında alacak" dedi.

Şirketin blog yazısında, "YouTube'da bizim için en büyük odak noktası, içerik oluşturucularının ve görüntüleyenlerin, birbiriyle ve izledikleri videolarla etkileşimde bulunmasına izin veren yeni yollar bulmaktır" denildi. Facebook ve Twitter gibi mecraların gerisinde kalan YouTube, böylelikle canlı yayınları daha geniş kitleye yaymaya başladı.

Şimdilik 10.000'den fazla abonesi olanlara açılan bu özellik, ilerleyen zamanlarda geniş kitlelere de yayılacaktır. Canlı yayınları Google'a ait olan bir sitede izlemek ve daha da güzeli bunu sevdiğimiz içerik oluşturucularını gerçek zamanlı takip edecek olmamız, gelecek için umut verici. YouTube, yüzbinlerce kullanıcının hayatını paylaşacağını tahmin ediyor ve insanların düşüncelerini, yaşamlarını ve yaratıcılığını paylaşması için daha samimi ve spontan bir şekilde davranacağını umuyor.

Canlı yayın yapabilmek için bazı şartları olduğunu da unutmayalım. Para kazanan ve 18 yaşının üzerinde olması gereken kullanıcılar, aynı zamanda YouTube'un desteğinin olduğu bir yerde ikamet etmeli. Canlı yayınlardaki tüm yorumların denetlenebileceğini ifade eden YouTube, sorumlu ve yaratıcı yayıncılığa önem verdiğini duyurdu.

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