YouTube Downloader (Youtube Video İndir), video paylaşım sitesi YouTube'dan bilgisayarınıza kolayca video indirebilmenize olanak sağlayan pratik ve tamamen ücretsiz bir program.

Fazla işlem ve butonlarla sizi yormadan çalışan YouTube Download, her düzey kullanıcı tarafından kullanılabilecek işlevsel bir program. Videoları istediğiniz kalite ve formatta indiren yazılım dilerseniz kullanıcıya, kanala, çalma listesine göre tüm videoları tek tuşla bilgisayara indirebiliyor.

Aynı zamanda program aracılığıyla Youtube'un en popüler kanallarını görüntüleyebilir ve bu kanallar üzerinden istediğiniz videoları kolayca indirebilirsiniz.

Sonuç olarak Youtube üzerinde izlediğiniz videoları indirmek için kolay kullanımlı ve basit bir yazılıma ihtiyacını varsa, Youtube Downloader'ı mutlaka denemenizi öneririm.

YTD Programının Özellikleri