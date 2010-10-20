Free YouTube Download4.1.36.208
Son Derece Stabil Çalışan Bu Program Sayesinde YouTube Videolarını Kolayca İndirebilirsiniz
Free YouTube Download Artı Yönleri
- + Toplu indirme desteği
- + Otomatik URL tespit etme özelliği
YouTube Downloader (Youtube Video İndir), video paylaşım sitesi YouTube'dan bilgisayarınıza kolayca video indirebilmenize olanak sağlayan pratik ve tamamen ücretsiz bir program.
Fazla işlem ve butonlarla sizi yormadan çalışan YouTube Download, her düzey kullanıcı tarafından kullanılabilecek işlevsel bir program. Videoları istediğiniz kalite ve formatta indiren yazılım dilerseniz kullanıcıya, kanala, çalma listesine göre tüm videoları tek tuşla bilgisayara indirebiliyor.
Aynı zamanda program aracılığıyla Youtube'un en popüler kanallarını görüntüleyebilir ve bu kanallar üzerinden istediğiniz videoları kolayca indirebilirsiniz.
Sonuç olarak Youtube üzerinde izlediğiniz videoları indirmek için kolay kullanımlı ve basit bir yazılıma ihtiyacını varsa, Youtube Downloader'ı mutlaka denemenizi öneririm.
YTD Programının Özellikleri
- YouTube'da oluşturulan listelerdeki tüm videoları indirme.
- İstediğiniz YouTube kullanıcısının tüm videolarını indirme.
- İstediğiniz YouTube kanalının tüm videolarını indirme.
- Kullanıcı favorilerindeki tüm videoları indirme.
- Video kalitesini ayarlama.
- İndirme geçmişini kaydetme.
- Video küçük resimlerini görerek indirme.
- Şarkıcıların çalma listelerini indirme.
-
Free YouTube Download için er an dedi ki;
Cok sacma
-
5- Free YouTube Download 4.1.26.721 için dowlet jumabayew dedi ki;
bande ındırıyorum bakalym ınıcekmı
-
1- Free YouTube Download 4.1.1.119 için Sahtekar Program dedi ki;
Artık malesef Ücretsiz değil. Sadece 720p ye kadar izin veriyor ve 10mbit ile sınırlandırıyor. Üstü için ücret ödemek gerekiyor. En başından ücretli yapsa diyecek bir şey yok. Ama bu yaptığı sahtekarlık gibi bir şey. Köprüyü geçene dek ayıya dayı deme durumu. Benimde çok umrumda değil yazasım geldi yazdım yoksa sildim programı lazım değil başka bi program bulurum oda ücretliye geçene dek kullanırım. 720 p indirecek olsam online savefrom sitesinden indiririm.Artı Yönleri: Yok Eksi Yönleri: Köprüyü geçtikten sonra ayı demesi :)
-
Free YouTube Download için aysen dedi ki;
menede oyretseniz yaxsi olar
-
Free YouTube Download 4.1.1.119 için aslı dedi ki;
Çok güzel bir uygulama yaaaaaaaa
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2,749 / 7,046,732
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- DVDVideoSoft
Dosya İndirme Yöneticileri Popülerleri
- YouTube Music DownloaderYouTube Müzik İndirme Programı
- Free YouTube DownloadÜcretsiz YouTube Video İndir
- Internet Download ManagerIDM - Dosya İndirme Yöneticisi
- VidMastaFilm ve Video İndirme Programı
- Freemake Video DownloaderÜcretsiz Video İndirme Programı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı