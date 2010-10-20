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Free YouTube Download
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Free YouTube Download

4.1.36.208
Free YouTube Download İndir Hemen İndir

37.59 MB
Editör Puanı: 5/5
5

281 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Free YouTube Download
Free YouTube Download

Son Derece Stabil Çalışan Bu Program Sayesinde YouTube Videolarını Kolayca İndirebilirsiniz

Free YouTube Download Artı Yönleri
  • + Toplu indirme desteği
  • + Otomatik URL tespit etme özelliği
Can Çevrim Son güncelleme 53 dakika önce

YouTube Downloader (Youtube Video İndir), video paylaşım sitesi YouTube'dan bilgisayarınıza kolayca video indirebilmenize olanak sağlayan pratik ve tamamen ücretsiz bir program.

Fazla işlem ve butonlarla sizi yormadan çalışan YouTube Download, her düzey kullanıcı tarafından kullanılabilecek işlevsel bir program. Videoları istediğiniz kalite ve formatta indiren yazılım dilerseniz kullanıcıya, kanala, çalma listesine göre tüm videoları tek tuşla bilgisayara indirebiliyor.

Aynı zamanda program aracılığıyla Youtube'un en popüler kanallarını görüntüleyebilir ve bu kanallar üzerinden istediğiniz videoları kolayca indirebilirsiniz.

Sonuç olarak Youtube üzerinde izlediğiniz videoları indirmek için kolay kullanımlı ve basit bir yazılıma ihtiyacını varsa, Youtube Downloader'ı mutlaka denemenizi öneririm.

YTD Programının Özellikleri

  • YouTube'da oluşturulan listelerdeki tüm videoları indirme.
  • İstediğiniz YouTube kullanıcısının tüm videolarını indirme.
  • İstediğiniz YouTube kanalının tüm videolarını indirme.
  • Kullanıcı favorilerindeki tüm videoları indirme.
  • Video kalitesini ayarlama.
  • İndirme geçmişini kaydetme.
  • Video küçük resimlerini görerek indirme.
  • Şarkıcıların çalma listelerini indirme.
     

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2,749 / 7,046,732
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
DVDVideoSoft
Kurulum adımlarında araç çubuğu, anasayfa değiştirme vb. seçenekler barındırır. Seçerek ilerleyiniz.

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