YouTube En Can Sıkıcı Reklam Türünü Kaldırıyor

YouTube'da pek çok reklam türü var. Bunların en rahatsız edici olanı ise hiç şüphesiz atlanamayan 30 saniyelik reklamlar. Kişisel deneyimlerimize göre, bu reklamlar her zaman arkadaşlarımıza eğlenceli bir video izletecekken ya da işimiz olduğu zaman çıkıyor. Yeni gelen haberlere göre YouTube, bu can sıkıcı reklamları 2018 yılında öldürecek.

Bu reklamlardan tamamen kaçınmanın yolları elbette var. İnsanlar zaten kullanıcı deneyimine önem vermeyen sitelere doğrudan Adblock tehdidi yolluyor. Yakında buna da gerek kalmayacak, çünkü Google bu kötü amaçlı reklamları ortadan kaldırıyor.

Google yaptığı açıklamada, kullanıcıları için daha iyi bir video izleme deneyimi sunmayı amaçladıklarını ve bunun bir parçası olarak 2018 yılından itibaren 30 saniyelik kapatılamayan reklamları kaldıracaklarını duyurdu. Bunun yerine daha iyi reklam modellerine yöneleceklerini açıklayan şirket, hem kullanıcıları hem de reklamverenleri mutlu etmeyi amaçlıyor.

Kısa vadede büyük olasılıkla Google'a mal olacak olsa da, bu reklam biçimini durdurma kararı gerçekten önemli. Çünkü video paylaşım sitelerinin manzarası son birkaç yıldır büyük ölçüde değişti ve YouTube artık sektörde tek oyuncu değil. Instagram ve Facebook, hem video servislerini artırdı hem de YouTube'un yemeğini yemeye hazırlandı. Dolayısıyla kullanıcı deneyimi önemli bir hal aldı. YouTube'un kararı işte bu rekabet yüzünden büyük önem taşıyor.

YouTube'un en rahatsız edici reklam modelini kaldırması gelecek için iyi bir adım olmuş. Rekabette zirveyi bırakmak istemeyen Google, bakalım ilerleyen dönemlerde neler yapacak.

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