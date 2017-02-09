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YouTube Go Yayınlandı, Hemen İndirin!

YouTube Go

Her geçen gün gelişen mobil veri kapsama alanı ve giderek artan Wi-Fi erişim noktalarına rağmen, videoları istediğiniz herhangi bir yerde izlemek hala zor. Üstelik bu durum, özellikle bizim gibi az gelişmiş ülkelerde daha yaygın olarak görülüyor. Bu nedenle YouTube ekibi, daha sonra görüntülenmek üzere videoları kaydetmeye yarayan YouTube Go uygulamasını geliştirmeye başladı. Bugün itibarıyla da YouTube Go yayınlandı ve indirilebilir hale geldi.

YouTube Go ilk olarak 2016 yılının Eylül ayında gündeme gelmişti. "Önümüzdeki yılın başlarında" tamamen kamuoyuna açıklanacağı duyurulan uygulama nihayet çevirimdışı olarak yayınlandı. Esasen, yaygın olarak kullanılan resmi YouTube uygulamasında yapamadığımız şeyleri yapmamızı sağlayan YouTube Go, çevirimdışı ve videoları indirerek izlememize olanak tanıyor. Yani bir videoyu izlemek veya indirip indirmeyeceğinize karar vermek tamamen size kalıyor. Dilerseniz çözünürlüğü seçebilir ve her birinin ne kadar yer kapladığını da görebilirsiniz. 

YouTube Go Nedir?

Şimdiye kadar YouTube Go ile yaptığımız kısa bir etkileşimden yola çıkarak, çoğu YouTube videosunun izlenebilir ve indirilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, temel veya standart kalite ile sınırlı olduğunuzu da söyleyelim. 

Aşağıdaki bağlantılardan YouTube Go uygulamalarını indirebilirsiniz:

İndir
YouTube Go (APK) Android
YouTube Go (APK) Android Android İçin YouTube Video İndirme Uygulaması

Yeni Nesil YouTube İzleyicileri İçin YouTube Go Yayında

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 09.02.2017

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