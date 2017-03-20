Youtube, LGBT Videoları İçin Özür Diledi

Youtube’a eklenen yeni özellik ‘Sınırlı Mod’, yetişkin olmayan kullanıcıları korumak için geliştirildi. Youtube, kısıtlı videolar grubuna LGBT videolarını da alınca, çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında kullanıcılarından özür dilemek zorunda kaldı.

“Kısıtlı Mod'un amacı, daha sınırlı bir deneyim isteyen küçük kullanıcı kümesi için olgun içeriği filtrelemektir.” açıklamasında bulunan ünlü internet sitesine tepkiler yağmaya devam ediyor. Sadece sakıncalı videoların engellenmediğini dile getiren, Tegan ve Sara gibi şarkıcılar, SeaineLove adlı bir transeksüel YouTuber, bir feminist ve LGBT perspektifinden pop kültürü hakkında videolarla tanınan bir diğer YouTuber Rowan Ellis de çok sayıda videolarının kısıtlı mod nedeniyle engellediğini dile getirdiler.

YouTube ve Google'ın LGBT topluluğuna karşı bir geçmişi olmaması, mod için kafalarda soru işareti bırakıyor. Youtube Yardım sayfasında,"Potansiyel olarak uygunsuz içeriği tanımlamak ve filtrelemek için topluluk işaretleme, yaş kısıtlamaları ve diğer sinyalleri kullanıyoruz. Yasaklı Mod, her dilde mevcut, ancak potansiyel kültürel duyarlılıklar nedeniyle kalite değişebilir." açıklamasına yer verilen Kıstılı Mod, bazı kullanıcıların yoğunluklu olarak bu videoları işaretlemiş olması sonucu videoları sakıncalı sınıfına sokabiliyor.

Sanıyorum ki, Youtube’un konu ile ilgili alacağı tedbirleri önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.