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YouTube, Safari'de 4K Videoları Çalıştırmıyor

YouTube, Safari'de 4K Videoları Çalıştırmıyor'

Bilgisayarınızda web'de dolaşmak için Safari'yi kullanan bir Mac kullanıcısıysanız, tarayıcınızın YouTube web sitesine gidip bir video izlediğinizde ilginç bir sorunun farkına varacaksınız. Evet, YouTube, Safari'de 4K oynatma seçeneğini çalıştırmıyor. Kullanıcılar, sunulan en yüksek çözünürlüğün 1440p'de maksimum olduğunu bildiriyor.

Google'ın kullanıcıları Chrome'a geçirmeye yönelik bir çabası olduğunu iddia eden bazı kullanıcılar, Reddit platformunda ilginç bir tartışma başlattı. Tarayıcılarının 4K video izleme seçeneğini kullanamadığını iddia eden kullanıcılar, Google'ın Safari'nin kullandığı H.264 kod çözücü yerine, ücretsiz olan VP9 codec'ini kullanma kararından kaynaklandığına inanıyor.

Ayrıca bunun, yalnızca 6 Aralık 2016'dan sonra yüklenen videoları etkilediği görülüyor. O tarihten önce yüklenen videoları izliyorsanız, 4K oynatma seçeneği ile karşılaşıyorsunuz ama sonrasında böyle bir imkan yok. 

YouTube'un herhangi bir sayfasına sorunsuz erişilebilmesi, Google'ın bu konuda herhangi bir kastının olmadığını gösteriyor. Burada sorumluluk tamamen Apple'a düşmüş gibi görünüyor, zira yeni codec'i benimseme sorumluluğu onlarda. AppleInsider'a Apple şirketinden bir temsilci yaptığı açıklamada, "Safari'de VP9'u desteklemedik. (Google), YouTube ana sayfasından H.264 4K video dosyasını Apple kullanıcılarına aktarmamayı bilinçli bir şekilde yapmış görünüyor" dedi. 

Google'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Siz böyle bir sorunla karşılaştınız mı? 

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

İndir3 MB
YouTube Windows-phone
YouTube Windows-phone Windows Phone İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir45 MB
Safari
Safari İnternet Tarayıcısı

İndir36.7 MB
Safari
Safari Hızlı İnternet Tarayıcısı

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.01.2017

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