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YouTube Super Chat Özelliğini Duyurdu

youtube super chat nedir

YouTube, bugün yaptığı açıklama ile içerik oluşturanların canlı yayın sırasında takipçilerinden para bağışı almalarını sağlayan, Super Chat isimli yeni özelliğini duyurdu. 

Twitch'in Cheering özelliğine benzer şekilde çalışan bu özellik sayesinde, kullanıcılar gerçek para ile yazdıklarının chatte görünmesini sağlayabilecekler, hatta yorumlarını tüm konuşmaların üstüne sabitleyebilecekler. Bir diğer canlı yayın platformu Twitch'te, kullanıcılar gerçek para karşılığında çeşitli emojiler satın alıyorlar ve yazdıklarını bu emojiler ile daha görünebilir kılabiliyorlardı.

YouTube Super Chat, Twitch'in kullanıcılarına sağladığı özellikten farklı şekilde çalışsa da temelde aynı şeyi amaçlıyor: İlgi. Böylece izleyiciler, gerçek para karşılığında satın aldıkları yorum hakkı ile yorumlarını daha görünür yaparak, diğer izleyicilere ve yayıncıya meramlarını anlatabilmiş oluyorlar. 

Yeni özelliğin devreye girmesiyle birlikte yayıncılar, panellerindeki Hayran Bağışları kısmının Super Chat ile değiştiğini görecekler. Dahası direkt olarak bağış da tamamen kalkmış olacak. Super Chat ile birlikte direkt bağış yerine izleyenler Super Chat'in bu yorumu tepeye sabitleme ya da daha yazılarını bold yapma özelliğini kullanarak, izledikleri yayıncıya para aktaracaklar. Hayran Bağışı özelliği 28 Şubat'a kadar kullanılabilecekken, bu tarihten sonra Super Chat'e kesin bir geçiş yapılmış olacak. 

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YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

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YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

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YouTube Windows-phone
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Yazar: - 13.01.2017

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