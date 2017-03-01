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YouTube TV Resmi Olarak Duyuruldu!

YouTube TV Resmi Olarak Duyuruldu!

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, yeni servisi ile Netflix gibi online dizi izleme servislerine rakip oluyor. YouTube TV adı verilen servis resmen duyuruldu. YouTube TV temel olarak kullanıcılara canlı TV izleme imkanı veriyor. Daha önceden söylentileri ortada dolaşan servis ile birlikte bilgisayarlarınızda ya da YouTube erişimi olan mobil cihazlarınızda internet bağlantınızı kullanarak The Big Bang Theory, Empire, The Voice, Scandal gibi dizileri takip edebilecek, NBC, FOX TV, ESPN, FOX Sports, ABC, CBS gibi televizyon kanallarının canlı yayınlarını ve bu kanallarda yayınlanan NBA maçları gibi spor karşılaşmalarını seyredebileceksiniz.

YouTube TV serivisi aylık üyelik ücreti ödenecek bir servis olacak. Servisin Amerika için üyelik ücreti 35 $ olarak belirlenmiş. Üyelik ücreti ödediğinizde YouTube Red Originals içeriklerine de erişebileceksiniz ve aynı anda 6 hesaba sahip olabileceksiniz.

YouTube TV şu an için sadece Amerika'da kullanıma açıldı. YouTube TV'nin ülkemizde servis verip vermeyeceği hakkında henüz açıklama yapılmadı; fakat mevcut fiyatlarla servisin ülkemizde rekabete dahil olması zor görünüyor.

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

İndir3 MB
YouTube Windows-phone
YouTube Windows-phone Windows Phone İçin Resmi YouTube Uygulaması

YouTube'da Her Gün Milyarlarca Saat Video İzleniyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 01.03.2017

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