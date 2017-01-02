Youtube'da 2016'nın En Çok İzlenen Reklamları

Yıl sonunda siteye dair verileri yayınlayan Google, Youtube'un en çok izlenen reklam filmlerini sıraladı. Ünlü isimlerin yer aldığı reklam filmleri listenin ilk sıralarında yer alırken, listeye giren beş reklamın da Super Bowl sırasında yayınlanmış olması dikkat çekti.

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bir tanesi olan ve neredeyse aradığımız her şeyi barındıran Youtube, her sene büyümeye devam ediyor. Google da bu büyümeyi, izlenme rakamları ile göstermeyi çok seviyor. Bu sebeple bir süredir yıl sonlarında, Youtube'a dair veriler yayınlayan şirket, en çok izlenen videoların yanı sıra farklı kategorilerde de enleri sıralamadan geçmiyor.

Yayınlanan son listede ise Youtube'da en çok izlenen reklam filmlerini görebiliyoruz. Bu filmler arasında Steven Tyler ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlü isimlerin yer aldığı reklam da bulunuyor. Listenin tamamı ise şöyle:

10. Skittles Super Bowl commercial "The Portrait" with Steven Tyler — 24 milyon izlenme

9. Pokémon Super Bowl Commercial "#Pokemon20" — 25 milyon izlenme

8. Hyundai Super Bowl Commercial "The Chase" — 26 milyon izlenme

7. Always #LikeAGirl "Keep Playing" — 28 milyon izlenme

6. Mountain Dew's Mtn Dew Kickstart Super Bowl Commercial "Puppymonkeybaby" — 28 milyon izlenme

5. "Clash Royale" TV ad "Theme Song" — 38 milyon izlenme

4. Samsung Mobile Galaxy S7 and S7 edge "Official Introduction" — 46 milyon izlenme

2. Knorr #LoveAtFirstTaste — 60 milyon izlenme