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YouTube'da Bulunan Açık, Fenomen Kanalların Abone Sayısını Sıfırlıyor!

YouTube Bug

YouTube'da bulunan bir açık, fenomen kanalların birkaç dakika içerisinde ulaştıkları abonelerini kaybetmesine neden oluyor. Onlarca büyük kanalın etkilendiği bu hata, BlackScreenTV adında bir YouTuber tarafından keşfedildi. Bulunan açık, ilk olarak ünlü YouTube yıldızı PewdiePie da dahil olmak üzere birçok popüler kanalın azalan abone sayısı canlı yayınlanıyor.

YouTube'da tarihi bir hata keşfeden BlackScreenTV, bu olayı gerçekten canlı canlı yayınlıyor. YouTube'un tarihindeki en büyük açık olarak görülen bu durumda, troller açıkça abonelik sayaçlarını kötüye kullanıyorlar. Canlı yayını aşağıdan takip edebilirsiniz:

YouTube ekibi, resmi Twitter hesabından açığı doğruladı. Bunun için çalıştıklarını belirten yetkililer, bu durumu düzeltmek için çalıştıklarını açıkladı. En çok aboneye sahip olan PewdiePie ise, sayacın -100 olacak sayıldığını belirten bir tweet attı. 

Bulunan açık ile ilgili haberler patlayınca YouTube, endişe duyan kullanıcıları için yeni bir açıklama yayınladı. Hatanın yalnızca abone sayısının görünürde azalttığını söyledi ve hiçbir abonenin kaybolmayacağına dair güvence verdi. Şirket hala çözüm yolu için uğraşıyor.

YouTube Açık

YouTube aradan uzun bir süre geçmesine rağmen hala açığı düzeltmiş değil. Gerçekten hiçbir sıkıntı olmadan bu durumdan sıyrılırlar mı bilmiyoruz, durum ciddi gözüküyor. 

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Yazar: - 09.02.2017

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