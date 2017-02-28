YouTube'da Her Gün Milyarlarca Saat Video İzleniyor

YouTube kurulduğu günden beri dünyanın en popüler sitelerinden biri haline geldi ve diğer tüm video paylaşım sitelerini katladı. Gerek kullanıcı sayısı gerek izlenme sayısı olarak rakiplerini geride bırakan platform, her gün bir milyar saatlik izlenme süresi aldığını açıkladı.

YouTube'un başarısını anlatmaya gerek yok, küçük yaşlardaki çocuklar bile artık ezbere bağlanabiliyor. Okuma yazma bilmeseler bile tamamen görsel içerikler üzerinden aradıklarını buluyor ve bunlar arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar. Hepinizin gözünde aynı sahne canlandı değil mi? İşte onların da katkısıyla YouTube devasa bir izlenme süresi istatistiğine ulaştı.

Platform bu başarıyı, yalnızca videoların görüntülenme sayısına bakarak değil, video izleme sürelerine odaklanarak duyurdu. Elbette bunun nedenini, internet bağlantısına erişimi olan insan sayısının artmasına bağlayabiliriz. Diğer yandan, en az 144p video akışına yetecek kadar bir bağlantınız olmasının yettiğini de unutmayalım. Yine de bir milyar saatlik izlenme süresi azımsanacak bir istatistik değil, inanılmaz bir başarı!

YouTube yeni platformların doğmasıyla birlikte sürekli büyümesini gösteriyor, ancak platform sorunsuz değil. YouTube'u YouTube yapan en büyük isimlerden bazıları bırakmayı düşünüyor veya aldıkları hizmete karşı gelmeye devam ediyor. Şirketin ücretli abonelik hizmeti olan YouTube Red dahi abone bulmakta zorlanıyor ve geçtiğimiz yaz sonunda sadece 1.5 milyon kişi kaydoldu. Buna karşılık YouTube, önümüzdeki yıl itibariyle 30 saniyelik reklam videolarının kaldırılması da dahil olmak üzere hizmetini cazip hale getirmek amacıyla bir dizi değişiklik yapacak.

Bu değişiklikler başarı olur mu hep birlikte göreceğiz.

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