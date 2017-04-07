YouTube'da Reklam Barındırmak İçin 10 Bin İzleme Gerekecek

YouTube videolar yayınlayıp, reklamlarla para kazanmayı hedefleyenlere yeni bir koşul getiriyor. Eğer kanalınıza reklam alarak para kazanmayı hedefliyorsanız, videolarınızın izlenme sayısını 10 binin üzerinde tutmanız gerekecek.

YouTube Ortaklık Programı'nın (YPP) son yaptırımı böyle. Kısaca ürettikleri orijinal içerikli videolara reklam ekleyerek hayatını kazanan kullanıcılar bundan böyle bu sistemi diledikleri gibi kullanamayacaklar. YouTube'un belirttiğine göre 10 bin görüntüleme eşiği, video yapımcılarının kanallarına orijinal içerik yüklemeye başlamalarını teşvik edecek bir durum.

Bir video YouTube kanal sahibi her hangi bir orijinal içerikle 10 bin görüntülemeye ulaştığında YouTube otomatik olarak kanalı takibe alacak ve her şey platform kurallarına uygunsa YouTube Ortaklık Programına dahil edilecek. Reklamların geliri de kurallara uygun hareket eden kanal sahiplerine devredilecek.

YouTube bu sistemi birkaç hafta içerisinde uygulamaya almayı düşünüyor.

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