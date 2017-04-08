YouTube'da Yayınlanan Çocuk Çizgi Filmleri Rahatsız Edici Bulunuyor

YouTube video paylaşım platformu üzerinde, popüler çizgi film karakterlerinin kullanıldığı binlerce filmde çocuklar için rahatsız edici ve uygunsuz olarak tanımlanan içerik yayınlanıyor.

BBC Türkiye'nin haberine göre, YouTube üzerinde içeriği çocuklara uygun olmayan oldukça popüler çizgi film karakterlerinin kullanıldığı yüzlerce video dolaşıyor. BBC Trending medya raporları, bu videoların Disney filmleri olan Frozen, Minions, Doc McStuffins, Thomas ve Arkadaşları gibi pek çok çizgi film karakterini kullandığını otaya çıkardı. Bu videoların yüzlercesi YouTube üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. 5 milyar izleyiciye ulaşan ve YouTube'da en çok izlenen 100 hesaptan biri olan "Oyuncaklar ve Komik Çocuklar Sürpriz Yumurta", bu filmleri yayınlayan mecralardan sadece biri. Kanalın açılış ekranında sevimli bir çocukla Peppa Pig, Thomas ve Arkadaşları, Bisküvi Canavarı, Mickey ve Minnie Fare ve Frozen filminden Elsa yer alıyorlar. Bu da çocuklar tarafından bilinen bu karakterlerin izleyenleri kanala bağlamasına yetip artıyor bile. Buraya kadar her şey iyi ama bu kanaldaki videoların "Frozen Elsa büyük sümük", "Çıplak Hulk pantolonunu kaybetti", "Kanlı Elsa", "Örümcek Adam Elsa'nın kolunu kırdı" gibi video başlıklarının olması yayınlanan çizgi filmlerin içeriği ile ilgili küçük bir fikir de veriyor. Çoğu çizgi filmin şiddet ve tuvalet mizahını ön plana çıkarılıyor.

YouTube konuyla ilgili olarak BBC'ye, "Geri dönüşleri ciddiye alıyoruz. Sorunlu içeriklere dikkatimizi çeken kişileri önemsiyoruz ve bir videoyu şikayet etmeyi kolaylaştırıyoruz. Şikayet edilen videolar incelendikten sonra eğer uygun değilse saatler içerisinde kaldırılıyor. Daha fazla sınır isteyen ebeveynlere uygulamada ara özelliğini kapatmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

YouTube özellikle bu yayınlardan rahatsız olan anne ve babalara, YouTube Kids (YouTube Çocuklar) uygulamasını kullanmalarını ve bunu da "sınırlı modda" yapmalarını önerdi.

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