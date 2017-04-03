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YouTube'ta Başlıklar ve Açıklamalar da Çevirilebilecek

Youtube başlık çeviri

YouTube bir süre önce başlattığı çeviri desteğini bir adım daha ileri götürerek, videoların başlıklarının ve açıklamalarının da çevirilebilmesine olanak verecek. 

Her gün milyonlarca videonun yüklendiği YouTube'ta, her bölgeden ve her dilden videolar hazırlanıyor. Bütün dilleri anlamak mümkün olmadığından, ilginizi çeken bir videoyu izlemeniz kimi zaman imkansız hale geliyor. Buna son vermek için izleyicilerinden destek alan YouTube, bir süre önce devreye aldığı çeviri özelliği ile yayıncılarının izin verdiği videoları, izleyicilerin kendi dillerine çevirmesini mümkün kılıyordu.

Topluluk Katkıları başlığı altında sunulan bu özelliği daha da geliştirmek için harekete geçen YouTube, artık başlıkların ve açıklamaların da başka dillere çevrilebilmesine izin vereceğini açıkladı. Sadece birkaç tıkla videoların başka dillere çevrilebilecek olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını da belirten YouTune yetkilileri, bu özelliği tanıtabilmek adına bir de video hazırladılar.

Sitenin tanınmış yüzlerinden Alex Dainis, yeni özelliğin detaylarını anlattı. Genetik özelinde bilimsel içerikler üreten Dainis, bu özelliğin kullanıma açılmasının ardından videolarının Fransızcadan, Çinceye kadar onlarca dile çevrilmeye başlandığını ve bunun anlattıklarını çok daha fazla kişiye duyurma şansı verdiğini de belirtti. Hazırlanan o videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

YouTube'da Her Gün Milyarlarca Saat Video İzleniyor

YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor

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Yazar: - 03.04.2017

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