?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımYouTube'un Çift Tıklama Özelliği Ortaya Çıktı

YouTube'un Çift Tıklama Özelliği Ortaya Çıktı

YouTube çift tıklama

YouTube, mobil kullanıcılarının daha rahat video geçişleri yapabilmesi için çift tıklama özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte çift tıklayarak videolar kolayca ileri ya da geri alınabilecek. 

Google'un sahibi olduğu dünyanın en büyük video izleme platformu YouTube, herhangi bir videoyu ekranınızın sol veya sağ tarafına iki kez hafifçe vurarak, 10 saniyeliğine hızlıca ileri ya da geri almanıza olanak tanıyan yeni bir özelliğini ortaya çıkardı. Bu işlev yalnızca tam ekran modunda çalışırken, özelliğin kullanılabilmesi için uygulamanın en güncel sürümünün edinilmesinin gerektiği de ortaya çıktı.

Ortaya çıktı diyoruz; çünkü Google, yeni özelliğe dair resmi bir açıklama yapmadı. Telefonları üzerinden tam ekran video izleyenlerin bu özelliği keşfetmesinin ardından, YouTube uygulamasına bunun eklendiği de öğrenilmiş oldu. Muhtemelen bu özellik,  Google'ın 1 Şubat itibarıyla yaptığı güncellemeyle birlikte sisteme eklendi.

youtube ileri geri özelliği

Yukarıda bir fotoğrafını gördüğünüz bu özelliği kullanabilmek için telefonunuzda tam ekrana geçiş yapmanız ve ekranın en sağ ya da en sol tarafına iki kere tıklamanız gerekiyor. Dahası bu özellik sadece Youtube'un en güncel sürümde geçerli olduğu için, aşağıda yer alan "indir" tuşuna basarak, önce uygulamanızı güncellemeniz gerekli. Sonrasında yeni özelliğin tadını çıkarabilirsiniz.

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

YouTube'un Yeni Yükleme Animasyonu Devreye Girdi

İşte 2016'da Youtube'un En Çok İzlenen Videoları

Youtube'un En Çok Kazananları Belli Oldu

Editöre Yaz:
Yazar: - 04.02.2017

YouTube'un Çift Tıklama Özelliği Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Now Launcher Ömrünün Sonuna Geldi Google Now Launcher Ömrünün Sonuna Geldi Google’ın sade ve hızlı bir yapıya sahip olan launcher uygulaması Google Now Launcher çok yakında tarihe karışacak. Detaylar haberimizde. Android…
Playstation 4'e Harici Disk Desteği Yakında Geliyor Playstation 4'e Harici Disk Desteği Yakında GeliyorSony yaptığı açıklama ile hayırlı haberi verdi ve uzun süredir Playstation 4 kullanıcıları tarafından dört gözle beklenen harici disk desteğini… Heartstone'dan 300.000 Dolarlık Takım Turnuvası Heartstone'dan 300.000 Dolarlık Takım TurnuvasıBlizzard, daha önce duyurduğu Hearthstone Global Games organizasyonu hakkında çok daha fazla detay paylaştı. Diğer turnuvaların aksine, bireysel…
Vine Kapatıldı Ancak Eski Videolar Hala İzlenebilir Instagram Tarihinin En Çok Beğenilen Fotoğrafı Beyonce'tan Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten