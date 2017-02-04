YouTube'un Çift Tıklama Özelliği Ortaya Çıktı

YouTube, mobil kullanıcılarının daha rahat video geçişleri yapabilmesi için çift tıklama özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte çift tıklayarak videolar kolayca ileri ya da geri alınabilecek.

Google'un sahibi olduğu dünyanın en büyük video izleme platformu YouTube, herhangi bir videoyu ekranınızın sol veya sağ tarafına iki kez hafifçe vurarak, 10 saniyeliğine hızlıca ileri ya da geri almanıza olanak tanıyan yeni bir özelliğini ortaya çıkardı. Bu işlev yalnızca tam ekran modunda çalışırken, özelliğin kullanılabilmesi için uygulamanın en güncel sürümünün edinilmesinin gerektiği de ortaya çıktı.

Ortaya çıktı diyoruz; çünkü Google, yeni özelliğe dair resmi bir açıklama yapmadı. Telefonları üzerinden tam ekran video izleyenlerin bu özelliği keşfetmesinin ardından, YouTube uygulamasına bunun eklendiği de öğrenilmiş oldu. Muhtemelen bu özellik, Google'ın 1 Şubat itibarıyla yaptığı güncellemeyle birlikte sisteme eklendi.

Yukarıda bir fotoğrafını gördüğünüz bu özelliği kullanabilmek için telefonunuzda tam ekrana geçiş yapmanız ve ekranın en sağ ya da en sol tarafına iki kere tıklamanız gerekiyor. Dahası bu özellik sadece Youtube'un en güncel sürümde geçerli olduğu için, aşağıda yer alan "indir" tuşuna basarak, önce uygulamanızı güncellemeniz gerekli. Sonrasında yeni özelliğin tadını çıkarabilirsiniz.

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