YouTube'un Yeni Yükleme Animasyonu Devreye Girdi

İnternette en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi olan YouTube yükleme animasyonunda değişikliğe gidildi. YouTube'ta videolar artık yeni şato animasyonu ile yüklenmeye devam edecek.

Yavaş bir internetle YouTube'ta bir video izlemeye çalıştığınızda, o video yüklenir, yüklenir, yüklenir ve daha fazla yüklenir. Tam bu sırada karşınızda dönen bir yuvarlak vardır ve hipnotize olmuş gibi o yuvarlağı izlerseniz; ancak artık o yuvarlak yerine ara sıra birleşen şato parçaları görebilirsiniz. Her ne kadar yeni özellik bekleme sürenizi düşürmese de artık daha eğlenceli olduğu kesin!

Bir süre önce devreye giren bu yeni özellik, bugünlerde daha fazla kullanıcya, daha sık şekilde gösterilmeye başlandı. Her ne kadar daha önce görmüş olsanız da bu özelliğin artık daha sık gösterilmeye başlanmasıyla, artık YouTube'un değişmezlerinden bir tanesi olduğunu da rahatça söyleyebiliriz. Eğer daha önce video izlerken, bu özelliğe denk gelmediyseniz, henen aşağıdaki küçük videodan yeni özelliğe dair görüntüleri izleyebilirsiniz.

Hey @AndroidPolice what's this new castle building animation? Happens with almost any video while loading initial playback in YouTube. pic.twitter.com/9k6ImiiKuG