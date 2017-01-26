Yozgat'a Gelin Giden Amanda Cerny'den Instagram'da Efsane Nusret Taklidi

Geçmiş yazı hatırlayalım, Cafer Lalek isimli Yozgatlı bir Twitter kullanıcısı Playboy güzeli Amanda Cerny’e mesajlar göndermiş ve bu da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Amanda Cerny’nin balkonuna Türk bayrağı asmasına kadar uzanan süreç sonunda Cafer Lalek isminin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Amanda Cerny'nin gönlü hala Türkiye'de. Geçtiğimiz günlerde dünyanın gündemine oturan Nusret Gökçe, #Saltbae ile ortalığı kasıp kavurunca, Amanda'da bizlere Instagram'dan Yozgat'tan muhteşem bir Nusret taklidi yolladı.

Bazı kullanıcıların viral bir kampanya ile Amanda Cerny’nin Türkiye'deki takipçi sayısının artırılması için danışıklı dövüş içinde olduğunu iddia etmişlerdi. O konu artık eskidi ama Amanda'nın Türkiye sevdasını bu sefer Nusret Gökçe canlandırdı. Amanda Cerny'de #Saltbae furyasına katıldı ve Yozgat konumundan bir video yolladı.

Yozgat'a gelin giden Amanda Cerny'nin Instagram'daki efsane Nusret taklidini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Amanda Cerny (@amandacerny) tarafından paylaşılan bir video ( 26 Oca 2017, 02:21 PST )

Açıkçası biz çok güldük. Özellikle Yozgat detayının unutulmaması bizim için hoş bir sürpriz oldu. Peki siz taklidi nasıl buldunuz?

İndir 14 MB Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Twitter’dan Playboy Güzeli Amanda Cerny'e Mesaj Yazan Yozgatlı Yalanmış