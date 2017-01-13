Yu-Gi-Oh! Duel Links, döneminin efsane anime serisi Yu-Gi-Oh! karakterlerinin yer aldığı kart oyunu. Trading Card Game (TCG) türünde bir yapımla karşımıza çıkan Konami’nin yeni oyunu Android platformunda milyonlarca indirmeye ulaşmış. Japonya’dan sonra ülkemizde de indirilebilir olacak oyun, kartla oynanan strateji oyunlarından keyif alan anime tutkunlarını ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

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İlk yayınlandığı ülkede 5 milyondan fazla indirmeye ulaşan kart oyunu Yu-Gi-Oh! Duel Links, gerçek zamanlı oynanıyor. Online olarak gerçek oyunculara karşı düellolara katılıp karakterimizin seviyesini yükseltebiliyor, yeni kartlar kazanabiliyor, yeni özelliklerin kilidini açabiliyor, dünya genelinde yapılmış düelloları izleyip oynanışa dair ipuçları alıp kendimizi geliştirebiliyoruz. Ayrıca Yami Yugi, Seto Kaiba, Joey Wheeler ve Mai Valentine’nin görevlerini tamamlayarak kilitlerini açıp oynama şansı buluyoruz.

Kazuki Takahashi tarafından yaratılan popüler manganın mobil oyunu da oldukça iyi olmuş. Karakterler, çizimler, oynanış… her yönüyle kaliteli bir online multiplayer kart oyunu olmuş Yu-Gi-Oh! Duel Links.