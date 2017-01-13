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Yu-Gi-Oh! Duel Links
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Yu-Gi-Oh! Duel Links

(iOS)
Yu-Gi-Oh! Duel Links İndir Hemen İndir

838 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links
Yu-Gi-Oh! Duel Links

Popüler anime mobil oyun olarak Konami imzasıyla karşımızda.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Yu-Gi-Oh! Duel Links, Konami’nin Japonya’da milyonlarca indirmeye ulaşan online multiplayer kart oyunu. TCG (Trading Card Game) türünü seven anime hayranlarını bir araya getiren oyun, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiriyor.

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Tüm kart oyunları gibi hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunuyor Yu-Gi-Oh! Duel Links. Kazuki Takahashi tarafından yaratılan sonrasında seri olarak karşımıza çıkan popüler manga Yu-Gi-Oh!’un mobil oyunu bizleri düelloya davet ediyor. Gerçek oyuncuların gerçek zamanlı çekişmeli düellolarına katılmak veya onların karşılaşmalarını uzaktan izleyip taktik alma şansına sahibiz. Yugi, Kaiba, Joey, Mai ve diğer efsane düelloculara meydan okumamızı isteyen oyunda ödüllü görevlere katılabiliyor, birebir kozlarımızı paylaşabiliyoruz. Görevler esnasında karakterimizin seviyesini artırabiliyor, yeni kartlar kazanabiliyoruz. İster görev bazlı ilerleyin, isterseniz de online düellolara katılın… Seçim sizin.

Yu-Gi-Oh! Duel Links Özellikleri:

  • İkonik Yu-Gi-Oh! karakterleri (Yugi, Kaiba, Joey, Mai tüm karakterlerin kilidini açıp oynayabiliyorsunuz.)
  • Düello deneyimini artıran anime sesleri (Seslendirmelerin kalitesini online düellolarda daha da iyi anlıyorsunuz.)
  • Yeni başlayanlar için sezgisel kontroller (Yu-Gi-Oh! fanlarını da tatmin edecek düzeyde)
  • Çarpıcı 3D animasyonlara sahip imzalar (Dark Magician, Blue-Eyes White Dragon gibi görünüm farklılaştırma)
  • Tüm kartları toplayın, zirve için mücadele edin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Konami
Yu-Gi-Oh! Duel Links QR Kodu Okutarak İndir

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