Yu-Gi-Oh! Duel Links, Konami’nin Japonya’da milyonlarca indirmeye ulaşan online multiplayer kart oyunu. TCG (Trading Card Game) türünü seven anime hayranlarını bir araya getiren oyun, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiriyor.

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Tüm kart oyunları gibi hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunuyor Yu-Gi-Oh! Duel Links. Kazuki Takahashi tarafından yaratılan sonrasında seri olarak karşımıza çıkan popüler manga Yu-Gi-Oh!’un mobil oyunu bizleri düelloya davet ediyor. Gerçek oyuncuların gerçek zamanlı çekişmeli düellolarına katılmak veya onların karşılaşmalarını uzaktan izleyip taktik alma şansına sahibiz. Yugi, Kaiba, Joey, Mai ve diğer efsane düelloculara meydan okumamızı isteyen oyunda ödüllü görevlere katılabiliyor, birebir kozlarımızı paylaşabiliyoruz. Görevler esnasında karakterimizin seviyesini artırabiliyor, yeni kartlar kazanabiliyoruz. İster görev bazlı ilerleyin, isterseniz de online düellolara katılın… Seçim sizin.

Yu-Gi-Oh! Duel Links Özellikleri: