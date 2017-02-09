Yüksek Malzeme Kalitesi iPhone 8'in Fiyatını Uçurabilir

Tasarım değişikliği ve üstün malzeme kalitesi nedeniyle iPhone 8'in ABD'de 1000 dolardan fazla bir fiyata satılacağı söylentisi hızla yayılıyor.

En pahalı iPhone 7 modelinin 970 dolardan satıldığı düşünüldüğünde, iPhone 8 gibi yeni bir telefonun 1.000 dolara mal olacak olmasında şaşıracak bir durum yok. Ancak yaklaşan iPhone 8'in en düşük modelinin bahsedilen miktardan satılması sizi de şaşırtırdı, öyle değil mi?

Fast Company'nin yayınladığı yeni bilgilere göre, Apple'ın iPhone 8 üretiminde oldukça titiz davrandığı ve OLED ekran kullanmak istemesi nedeniyle cihazın maliyetinin çok yüksek olduğu söyleniyor. OLED ekranın yanı sıra, iPhone 8'i mevcut modelden daha pahalı hale getirebilecek bir başka sebep, 5.5 inç ve 5.8 inç modellerine eklenecek çift mercekli kameralar. Ayrıca, alüminyum çerçeve daha ucuz olan paslanmaz çelik ile değiştirilecek. iPhone 8'in arka yüzü muhtemelen cam kaplı olacak, yani mevcut modeller gibi metalden yapılmış olmayacak.

Bunların haricinde Apple'ın fiziksel Home tuşunu ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiği bildiriliyor. Apple, fiziksel Home tuşunu tamamen kaldırmak için bir çözüm bulamadı ancak kaynak, teknolojinin "gelişmekte" olduğunu ve şirketin onu dokunmatik tuş haline getirmek için uğraştığını iddia ediyor.

Fast Company diğer yandan, Apple'ın Lumentum ile iPhone 8'de deneyeceği yeni 3D algılama teknolojisinin de habercisi oldu. Ne yazık ki, teknolojinin nasıl kullanılacağıyla ilgili herhangi bir ayrıntıya vermedi.

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