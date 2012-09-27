YUMI2.0.4.6
YUMI programı elinizdeki Flash diskleri birden fazla işletim sistemi, antivirüs aracı, disk klonlaması, tamir araçları ve diğer araçlarla yükleyerek çoklu boot yani başlangıç diskleri yaratmanızı sağlıyor.
Linux dağıtımlarını hazırlamanız için hazırlanmış olan programla isterseniz ISO dosyalarını isterseniz kopyalanmış disk verilerini flash diskinize atarak kolayca başlangıç diskinizi oluşturabilirsiniz.
Hazırlanma işlemi tamamlandığında elinizde dilediğiniz Linux dağıtımlarına sahip bir başlangıç diski olacaktır.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 4 / 8,842
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Pen Drive Linux
Sistem Araçları Popülerleri
- Advanced SystemCareSistem Temizleyici ve Hızlandırıcı
- Game BoosterOyun Hızlandırma Programı
- CCleanerSistem Bakım, Temizleme ve Optimizasyonu
- Clean MasterBilgisayar Temizleme ve Hızlandırma Programı
- SlimDriversSürücü Güncelleme Programı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı