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YUMI
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YUMI

2.0.4.6
YUMI İndir Hemen İndir

1.75 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Boot menüsü
Başlangıç diski yaratma
Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 2 saat önce

YUMI programı elinizdeki Flash diskleri birden fazla işletim sistemi, antivirüs aracı, disk klonlaması, tamir araçları ve diğer araçlarla yükleyerek çoklu boot yani başlangıç diskleri yaratmanızı sağlıyor.

Linux dağıtımlarını hazırlamanız için hazırlanmış olan programla isterseniz ISO dosyalarını isterseniz kopyalanmış disk verilerini flash diskinize atarak kolayca başlangıç diskinizi oluşturabilirsiniz.

Hazırlanma işlemi tamamlandığında elinizde dilediğiniz Linux dağıtımlarına sahip bir başlangıç diski olacaktır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
4 / 8,842
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
Pen Drive Linux

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