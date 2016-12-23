Yurt Dışından Alınan Elektronik Cihazlara Yeni Bandrol Ücreti Geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek tüm elektronik cihazlar 2017 yılı içinde geçerli olmak üzere bir defaya mahsus bandrol ücretine tabi tutulacak.
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2017 yılı geçerli olmak üzere bir kereye mahsus uygulanacak bandrol ücretleri şöyle belirlendi:
Televizyonlar:
51 Ekrana kadar ( 51 dahil ) - 10 Euro
51 Ekran - 67 Ekran arası ( 67 dahil ) - 16 Euro
67 Ekran - 85 Ekran arası ( 85 dahil ) - 22 Euro
116 Ekran - 148 Ekran arası ( 148 dahil ) - 40 Euro
148 Ekran yukarısı - 80 Euro
Oto televizyonu - 8 Euro
Videolar:
TV yayını kaydetme özelliği olanlar – 18 Euro
Set Üstü ya da Set Top Box Cihazlar:
Radyo ve/veya TV yayınını almaya yarayan her türlü uydu alıcı cihazı: 7 Euro
Birleşik Cihazlar:
Televizyon- Radyo - 9 Euro
Televizyon - Radyo Teyp - 13 Euro
Televizyon-Video - 19 Euro
Televizyon Radyo Video - 21 Euro
-Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
Cep tpi radyo kasetçalar ( radyo -walkman) - 1 Euro
Taşınabilir (pilli) radyo- pikap - 3 Euro
Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar - 3 Euro
Oto Radyo-Kasetçalar - 4 Euro
Oto Radyo- Kompakdiskçalar-4 Euro
Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar-4 Euro
Radyo-Kasetçalar-5 Euro
Radyo-Kompakdiskçalar-7 Euro
Radyo-pikap 7 Euro
Radyo-kasetçalar-pikap-CD çalar - 18 Euro
Cep Telefonları:
Cep Telefonları dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayınlarını alabilenler - 20 Euro
Bilgisayarlar:
Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar - 10 Euro
Buna göre bandrol ücretleri, televizyonlarda 10-80, radyolarda 1-2, videolarda 18, radyo ve TV yayını almaya yarayan set üstü kutusu ile her türlü uydu alıcı cihazda 7, birleşik cihazlarda 1-21, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20, bilgisayar ve tabletlerde 10, bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda 18 avro olarak uygulanacak.
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