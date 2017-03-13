Yurt Dışından Telefon Alacaklar Dikkat!

Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar hakkındaki düzenlemeler değiştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemesiyle, birden fazla telefonun gümrükten geçiş iznine son verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı yeni düzenleme ile yurt dışından getirilen iki ve daha fazla cep telefonunun, cezalı vergi karşılığında yolcuya teslim edilmesini söyleyen 235. madde ve bu tür cihazların Türkiye'ye sokulmaması gerektiğini belirten 2011 yılına ait genelde arasındaki çelişki ortadan kaldırıldı. Artık henüz kaydı yapılmamış ikinci telefonun IMEI numarası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletildiğinde, cihaz gümrükten geçirilse dahi ülkemizde kullanılması tamamen yasaklanacak.

Bununla birlikte, “Yolcuların üzerlerinde eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.” hükmü uygulamaya geçirildi. Diğer taraftan da, “Söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.” ibaresine yer verildi.

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