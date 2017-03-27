Yüz Tanıma Teknolojisi, Genetik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılacak

Yüz tanıma teknolojisi denilince aklınıza, güvenlik kameraları ve videolardan suçluların tespit edilmesi geliyor olabilir. Bilim insanları bu teknolojiye çok farklı bir anlam yüklediler ve DiGeorge Sendromu adı verilen nadir bir genetik hastalığın teşhisinde de kullanmayı başardılar.

Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü (NHGRI) ekibinin araştırmaları sayesinde, görünüşte teşhis edilmesi zor tıbbi komplikasyonlara ve bilişsel koşullara yol açan bu rahatsızlık artık yüz tanıma teknolojisi sayesinde tespit edilebilecek. Karakteristik bir yüz görünümü ile kendini gösteren hastalık, farklı etnik kökenlere göre değişiklik gösterebiliyor. NHGRI ekibi, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki 101 katılımcının fotoğraflarını inceleyerek geliştirdikleri sistemle, hastaların yüzde 96,6'sını tespit edebildiler.

Dünya’nın her yerinde farklılık gösteren DiGeorge rahatsızlığı için, “Deneyimli uzmanlar bile, Avrupa dışındaki popülasyonlarda genetik sendromları teşhis etmekte güçlük çekmektedir” diyen tıbbi genetikçi Paul Kruszka, sistemin kullanıma sokulmadan önce muhtemelen biraz zaman alacağını, ancak bilim insanları ve dünya genelindeki sağlık uzmanları tarafından kullanılmaya başlanıncaya kadar daha da geliştireceklerini açıkladı.

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