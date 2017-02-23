Yüz Tanıma Teknolojisine Sahip Çinli Robot Polis

Çin’in Henan şehrinde, Zhengzhou Doğu Tren İstasyonu’nda göreve başlayan yeni E-Patrol Robot Şerifi, suçluları yakalamak için yüz tanıma sistemi kullanıyor. 12 Şubat’ta göreve başlayan Robot Güvenlik Sorumlusu, işteki ilk gününde bir yangını fark edip haber verdi.

Zhengzhou Evening News tarafından çevrilmiş bir rapora göre E-Patrol, polis memurlarının zamanlarından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Özellikle gece devriyesinde, yolcuları dijital gözleriyle tespit edebilen robot, yaklaşık 5 fit (1.5 metre) boyunda. Hava ve nem izleme fonksiyonları sayesinde robot, ilk gününde küçük bir yangını tespit edip diğer memurları uyardı.

Çin, ilk akıllı güvenlik sistemlerini kullanmaya AnCops ile Shenzhen Bao Uluslararası Havalimanı'nda başlamıştı. E-Patrol'da aynı teknolojiye sahip bir akıllı güvenlik robotu. Robot, Wanwei Intelligent Robot Technology Co tarafından Shenzhen Halk Güvenliği Bürosu için geliştirildi. Yolcu Terminalinin çevresini sürekli gezen robot, yaklaşık 17 Km hızla hareket edebiliyor. Sekiz saatlik pil ömrüne sahip olan akıllı polis, ne zaman şarj edileceğini biliyor ve otomatik olarak en yakın şarj istasyonuna yöneliyor.

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