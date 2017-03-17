Zeki Kullanıcılar İçin YouTube

YouTube her konu hakkında milyonlarca içerik barındıran bir video arama sitesi. Ancak bu çeşitlilik çoğu kullanıcı için artık bir avantaj olmaktan çıkmış durumda. Yanlış anahtar kullanımları, kalitesiz içerikler yüzünden ne aradığınızı bilseniz bile YouTube'da ona ulaşmanız çok da kolay olmayabiliyor.

YouTube içeriklerinin de kaliteli olduğu söylenemez. Zaten o devasa video çorbalarından işinize yarar nitelikli bir şey bulup çıkarmanız mucize. Bunun yanı sıra, nitelikli şovlar ve içerikler neredeyse yok denecek kadar az. İnternet üzerinde tek ve en büyük video arama motoru olan YouTube'u bu karmaşık içerik denizinden kurtarmak için bazı YouTuber'lar elbirliği yaparak yeni kanallar oluşturuyorlar, bunlara da "akıllı insanlar için YouTube kanalları" adını veriyorlar. Bu kanallar arasında ciddi politik konular, özenli film tartışma kanalları, çocuklar için kanallar, matematik ve sosyal bilgiler içeren programlar, nasıl yapılır başlıklı kategoriler yer alıyor. Kanalların kategorileri sanat, kültür, felsefe, politika hakkında video makaleler barındırıyorlar. Bu da bazı konularda kullanıcıların gerçek ve kaliteli içeriğe ulaşmasını sağlayabiliyor.

Kurzegesagt, Numberphile ve Every Frame a Painting gibi kanalları izlediyseniz bu haberin ne demek istediğini de kolayca kavrayabilirsiniz.

YouTube'da Her Gün Milyarlarca Saat Video İzleniyor

YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor

Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor