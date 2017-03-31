?     Geri Bildirim
Zenfinity
TamindirMobilOyunlarBeceriZenfinity - Android İçin Top İlerletme Oyunu

Zenfinity

(Android)
Zenfinity İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Zenfinity
Zenfinity
Zenfinity
Zenfinity
Zenfinity

Yanlış dokunuşunuzda top suya düşer.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Zenfinity, Ketchapp’ın refleks ve dikkati ölçen basit görünümlü oyunları arasında. Top yuvarlama oyunlarını kolay buluyorsanız bir de Ketchapp’ın top oyununu oynamanızı tavsiye ederim. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunun kısa sürede bağımlısı oluyorsunuz.

Minimalist görselleriyle kendisine çeken mobil oyunda karmaşık yapıda bir platform üzerinde düşmeden mümkün olduğunca uzun süre ilerlemeye çalışıyorsunuz. Topun yönünü ayarlamak için özel bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Zamanında bir kere dokunmanız, topun ilerlemenizi sürdürmeniz için yeterli. Harika zamanlama yapamazsanız top suya düşüyor.

Zenfinity için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
Zenfinity QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu

Zenfinity Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster