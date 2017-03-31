Zenfinity(Android)
Yanlış dokunuşunuzda top suya düşer.
Zenfinity, Ketchapp’ın refleks ve dikkati ölçen basit görünümlü oyunları arasında. Top yuvarlama oyunlarını kolay buluyorsanız bir de Ketchapp’ın top oyununu oynamanızı tavsiye ederim. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunun kısa sürede bağımlısı oluyorsunuz.
Minimalist görselleriyle kendisine çeken mobil oyunda karmaşık yapıda bir platform üzerinde düşmeden mümkün olduğunca uzun süre ilerlemeye çalışıyorsunuz. Topun yönünü ayarlamak için özel bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Zamanında bir kere dokunmanız, topun ilerlemenizi sürdürmeniz için yeterli. Harika zamanlama yapamazsanız top suya düşüyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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