Zenfinity
Yuvarlanan topu kontrolünüz altına almalısınız.
Zenfinity, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla öne çıkan top oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan refleks oyunu, vakit geçirmek için birebir. Bekleme anında, yolculuk esnasında, boş vakitlerde iPhone veya iPad’inizde açıp keyifle oynayacağınız bir mobil oyun.
Oynanış tarafında klasik top yuvarlama oyunlarından çok ta farklı değil Zenfinity. Her zaman olduğu gibi sürekli zigzag çizerek ilerlemekten başka şans sunmayan bir platform üzerinde renkli topun kontrolünü sağlıyorsunuz; sağlamaya çalışıyorsunuz. Köşe noktalara geldiğinizde ekrana bir kere dokunmanız topun yönünün değişmesini sağlıyor. Çok önce basar veya geç kalırsanız platformdan aşağı yuvarlanıp suya düşüyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
Beceri Popülerleri
- Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
- Roshambo MultiplayeriPhone ve iPad İçin Taş Kağıt Makas Oyunu
- Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
- aaiOS için Beceri Oyunu
- BBTANiPhone ve iPad İçin Tuğla Kırma Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı