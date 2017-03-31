Zenfinity, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla öne çıkan top oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan refleks oyunu, vakit geçirmek için birebir. Bekleme anında, yolculuk esnasında, boş vakitlerde iPhone veya iPad’inizde açıp keyifle oynayacağınız bir mobil oyun.

Oynanış tarafında klasik top yuvarlama oyunlarından çok ta farklı değil Zenfinity. Her zaman olduğu gibi sürekli zigzag çizerek ilerlemekten başka şans sunmayan bir platform üzerinde renkli topun kontrolünü sağlıyorsunuz; sağlamaya çalışıyorsunuz. Köşe noktalara geldiğinizde ekrana bir kere dokunmanız topun yönünün değişmesini sağlıyor. Çok önce basar veya geç kalırsanız platformdan aşağı yuvarlanıp suya düşüyor.