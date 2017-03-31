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Zenfinity
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Zenfinity

Zenfinity İndir Hemen İndir

115 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Zenfinity
Zenfinity
Zenfinity
Zenfinity
Zenfinity

Yuvarlanan topu kontrolünüz altına almalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Zenfinity, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla öne çıkan top oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan refleks oyunu, vakit geçirmek için birebir. Bekleme anında, yolculuk esnasında, boş vakitlerde iPhone veya iPad’inizde açıp keyifle oynayacağınız bir mobil oyun.

Oynanış tarafında klasik top yuvarlama oyunlarından çok ta farklı değil Zenfinity. Her zaman olduğu gibi sürekli zigzag çizerek ilerlemekten başka şans sunmayan bir platform üzerinde renkli topun kontrolünü sağlıyorsunuz; sağlamaya çalışıyorsunuz. Köşe noktalara geldiğinizde ekrana bir kere dokunmanız topun yönünün değişmesini sağlıyor. Çok önce basar veya geç kalırsanız platformdan aşağı yuvarlanıp suya düşüyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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