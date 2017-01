Zenginler İçin Arkadaşlık Uygulaması The League, Android'e de Geldi

Eğer arkadaşlık konusunda bir hayli seçici bir insansanız The League adlı arkadaşlık uygulaması beklentilerinizi karşılayabilir. "Zenginler için arkadaşlık uygulaması" olarak tanımlanan The League üzerinden arkadaş bulabilmeniz için sadece güzel veya şık bir görünüme, düzgün bir fiziğe sahip olmanız yeterli olmuyor. The League, insanları eğitim seviyesi ve iş durumlarına göre eşleştirme amacı güdüyor. Bu nedenle uygulamaya katılımlar The League ekibi tarafından ciddi bir şekilde değerlendiriliyor ve uygun iş ve eğitim seviyesine sahip adaylar The League'i kullanmaya hak kazanıyor.

The League ilk olarak iOS cihazlar için yayınlanmıştı. Uygulama artık Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilseniz de aylık veya yıllık üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor. The League'in yıllık üyelik ücreti ise 179 $. Bu da bu uygulamaya "zenginler için arkadaşlık uygulaması" denmesinin bir diğer sebebi.

The League uygulamasının yaratıcısı Amanda Bradford uygulamayı kullanmak için başvuran insanların sadece yüzde 20'lik bölümünü kabul ettiklerini söylüyor. Uygulamanın Android sürümünün yayınlanmasının The League'in kalite standartlarını düşürmeden kullanıcı tabanını genişleteceğine inanılıyor.

The League şu an için sadece Amerika'da servis verse de uygulamanın geliştiricileri The League'i uluslararası kullanıma açmayı planlıyor.

