Zhor-Tech Teknolojiyi Ayağımıza Getiriyor! İşte Akıllı Ayakkabı

Bir ayakkabı dükkanına girdiğimiz zaman yaptığımız tek şey, kendimize yakıştırdığımız bir çift ayakkabıyı almak olurdu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni etkinlikler girecek gibi gözüküyor. Zira başlıktan da anlayacağınız üzere, Zhor-Tech merakla beklenen akıllı ayakkabısını CES 2017'de tanıttı.

Günümüz teknolojileri sayesinde hayatımız gerçek anlamda değişiyor. Bu konuyu ayakkabı özelinde ele alacağımı inanın hiç düşünmezdim. Zhor-Tech çalışanları, ayaklarımıza entegre edecekleri bir teknoloji sayesinde, sağlık kontrolü haricinde insanların zayıflamasına yardımcı olacak bir akıllı tabana sahip ilk akıllı ayakkabısını tanıttı. Öncelikle aşağıdaki videoyu izleyelim:

Zhor-Tech'in ayakkabısı, elektronik ve biyomekanikte uzmanlaşan ekibin, özel bir bileşim kullanarak uyarlanabilir tamponlama teknolojisinine dayanıyor. Kullanıcılar bir uygulama üzerinden her şeyi izleyebiliyor ve nerede oldukları konusunda bir fikir edinebiliyorlar.

Zhor-Tech akıllı ayakkabının temel ayırt edici özelliği ise, kış aylarında pek çok insan için kullanışlı olabilecek bir gömülü akıllı ısıtma sistemini kullanabiliyor olması. Entegre akıllı ısıtma sistemi, gerektiğinde otomatik olarak aktif oluyor ve kış aylarında acı çekmemizin önüne geçiyor.

İlerleyen yıllarda bu tip teknolojiler artacakmış gibi gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

EyeQue ile Göz Sağlığınızı Kendiniz Takip Edin

Uzak Mesafe İlişkilerine Teknoloji Öpücüğü: Kissenger