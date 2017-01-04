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ZHPDiag
TamindirWindowsGüvenlikAntivirüsZHPDiag - Ücretsiz Virüs Tarama Programı

ZHPDiag

2016.4.3.83
ZHPDiag İndir Hemen İndir

2 MB
Editör Puanı: 4/5
4
ZHPDiag

Virüslerin yerleşebileceği kritik noktaları tarayarak rapor sunar.

Erkan Calp Son güncelleme 27 dakika önce

ZHPDiag, Windows işletim sistemli bilgisayarınızı derinlemesine tarayarak casus ve reklam yazılımı, trojan, virüs gibi istenmeyen zararlıları tespit ediyor ve detaylı raporunu sunuyor. Ücretsiz indirip kurulum yapmadan doğrudan virüs taraması yapabiliyorsunuz.

Trojan, virüs, reklam yazılımı, araç çubukları, PUP ve diğer türde zararlıların yerleşmek için yer aradığı kritik noktaları tarayarak taranan bölgeler, bileşenler, kayıt defteri, kullanıcı profilleri ve diğer incelediği protokolleri toplayan detaylı bir rapor sunan ZHPDiag, tespit etme konusunda oldukça başarılı olmasına karşın temizleme noktasında aynı başarıyı sergileyemiyor. Bulunan zararlıların sistemden temizlendiğine emin olmak için güvenilir antivirüs programlarından birini tercih etmenizi öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10
Üretici:
Nicolas Coolman

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