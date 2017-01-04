ZHPDiag, Windows işletim sistemli bilgisayarınızı derinlemesine tarayarak casus ve reklam yazılımı, trojan, virüs gibi istenmeyen zararlıları tespit ediyor ve detaylı raporunu sunuyor. Ücretsiz indirip kurulum yapmadan doğrudan virüs taraması yapabiliyorsunuz.

Trojan, virüs, reklam yazılımı, araç çubukları, PUP ve diğer türde zararlıların yerleşmek için yer aradığı kritik noktaları tarayarak taranan bölgeler, bileşenler, kayıt defteri, kullanıcı profilleri ve diğer incelediği protokolleri toplayan detaylı bir rapor sunan ZHPDiag, tespit etme konusunda oldukça başarılı olmasına karşın temizleme noktasında aynı başarıyı sergileyemiyor. Bulunan zararlıların sistemden temizlendiğine emin olmak için güvenilir antivirüs programlarından birini tercih etmenizi öneririm.

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