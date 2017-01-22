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ZigZag Warriors
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ZigZag Warriors

(Android)
ZigZag Warriors İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors

Ejderhaları öldürüp dünyayı kurtarın.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

ZigZag Warriors, bizleri ejderhalarla dolu fantastik bir dünyanın içerisine alıyor. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyun arcade türünde.

Askerlerimizle birlikte ejderha avına çıktığımız oyunda süreye karşı savaşıyoruz. Belirtilen sürede ejderhanın bizi beklediği ateş yakılmış yere ulaşmamız gerekiyor. İstenen noktaya zamanında daha da önemlisi yeterli askerle ulaşmayı başarırsak ejderhayı birkaç vuruşta öldürüp yolumuza devam ediyoruz. Kötü senaryo ise zig zag çizerek ilerlediğimiz yolda askerlerimizi kaybedip ejderha ile tek başına yüzleşmek. Bu noktada da sahip olduğumuz silah ve korumamız önem kazanıyor. Mızrak, orak, balta, ok ve daha nice kullanabildiğimiz silah ve miğfer var ancak oyunda ilerledikçe açabiliyoruz. Kilit açma demişken her ejderhanın ölümünden sonra bir anahtar ortaya çıkıyor. Anahtarı aldığımız vakit hem özel bir güçlendiriciye sahip oluyoruz, hem de yeni yol açılıyor.

ZigZag Warriors, kontrol noktasında da beğenimi kazandı. Savaşçılar kendiliğinden koşar adım gittiklerinden bize sadece yönlendirmek kalıyor. Ekranın sağ ve sol yanına dokunarak bunu sağlıyoruz. Ancak ilerlediğiniz yol çok dar olduğundan savaşçılarınızı kolaylıkla kaybedebiliyorsunuz. Düşmemek için tüm dikkatinizi yola vermelisiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
GABANGMAN STUDIO
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