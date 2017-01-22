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ZigZag Warriors
TamindirMobilOyunlarSavaşZigZag Warriors - IPhone Ve IPad İçin Ejderhalı Savaş Oyunu

ZigZag Warriors

(iOS)
ZigZag Warriors İndir Hemen İndir

113 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors
ZigZag Warriors

Yolunuza çıkan tüm ejderhaları askerlerinizle öldürmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

ZigZag Warriors, yanımızda onlarca askerle ejderha avına çıktığımız bir savaş oyunu. 100 MB civarında ejderhaların da olduğu arcade türünde kaliteli grafiklere sahip ücretsiz bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan yapımda askerlerinizle birlikte zig zag çizerek ilerliyor, yolunuza çıkan daha doğrusu sizi bekleyen ejderhalarla yüz yüze geliyorsunuz. Ejderhaları eğer yeterince askere sahipseniz öldürmeniz saniyelerinizi almıyor ancak savaş noktasına gelene dek dikkatsizliğiniz sonucu askerlerinizi kaybeder, savaşa tek başınıza girerseniz işiniz hiç kolay olmuyor.

Anahtarları topladığımızda özel güçler veren savaş oyununda ejderhaları öldürmek için mızrak, orak, ok, balta gibi çeşitli silahlar kullanıyoruz. Oyunda toplam 20 silah var ancak hepsi başlangıçta açık değil; ejderhaları öldürdükçe kazandığınız veya yolda çıkan elmaslarla kilitlerini açıyorsunuz. Ayrıca miğfer giyerek korunma gücünüzü artırabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
jong kim
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