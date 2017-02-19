Zihnini Aç, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir matematik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Matematiksel işlemler yaptığınız oyunda hızlı ve dikkatli olmalısınız.

Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği bir matematik oyunu olarak dikkat çeken Zihnini Aç, zekasına güvenenlerin hoşuna gidecek bir oyundur. Oyunda karşınıza gelen matematiksel işlemleri hızlı ve dikkatli bir şekilde yapıyor ve aynı zamanda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Zekanızı test edebileceğiniz oyunda çevrimiçi sıralama tablosundaki yerinizi alabilir ve arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda yapmanız gereken sadece işlemlerin sonuçlarını bulmak.

Zekasına güvenenlerin ya da matematik oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Zihnini Aç ile boş zamanlarınızda pratik yapabilirsiniz. Birbirinden zor işlemlerin yer aldığı Zihnini Aç oyununu sakın kaçırmayın.

Zihnini Aç oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.