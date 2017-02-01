Zing
Zing uygulamasıyla YouTube’daki videoları reklamsız olarak izleyebilirsiniz.
Zing uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda YouTube’daki videoları reklamsız olarak izleyebilir, videoları durdurmadan başka videoları arayıp sıraya koyabilirsiniz.
Bambaşka bir YouTube deneyimi sunan Zing uygulaması, YouTube uygulamasından daha iyi diyebileceğimiz özelliklere sahip. Videoları reklamsız bir şekilde izleyebileceğiniz Zing uygulamasında, izlemekte olduğunuz videoyu durdurmadan daha fazla video arayabilir ve izleme sırasına koyabilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Video izlerken arama özelliği,
- Gelişmiş oynatma listesi,
- Kolay kullanım,
- Video sayfalarını görmek için sola veya sağa kaydırma,
- Favori videolar,
- Favori kanallar,
- Geçmişteki videoları oynatma,
- Arama ekranında öneriler,
- Her videoya ilişkin yorumları görüntüleme,
- Videoları tarih veya popülerliğe göre görüntüleme,
- Video URL’si paylaşma.
Not: Uygulamayı kullanabilmek için, cihazınızda resmi YouTube uygulamasının da kurulu olması gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Zing Player
Fotoğraf ve Video Popülerleri
- TubeMate YouTube DownloaderAndroid İçin YouTube Video İndirme Uygulaması
- SnapTubeAndroid için Ücretsiz Video ve Müzik İndirici
- RetricaAndroid için Fotoğraf Efekt Uygulaması
- YouTubeAndroid İçin Resmi YouTube Uygulaması
- YouCam MakeupAndroid İçin Makyaj Yapma Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı