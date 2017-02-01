?     Geri Bildirim
Zing
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoZing - Android Için YouTube Player Uygulaması

Zing

Zing İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Zing
Zing
Zing
Zing
Zing
Zing

Zing uygulamasıyla YouTube’daki videoları reklamsız olarak izleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 41 dakika önce

Zing uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda YouTube’daki videoları reklamsız olarak izleyebilir, videoları durdurmadan başka videoları arayıp sıraya koyabilirsiniz.

Bambaşka bir YouTube deneyimi sunan Zing uygulaması, YouTube uygulamasından daha iyi diyebileceğimiz özelliklere sahip. Videoları reklamsız bir şekilde izleyebileceğiniz Zing uygulamasında, izlemekte olduğunuz videoyu durdurmadan daha fazla video arayabilir ve izleme sırasına koyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Video izlerken arama özelliği,
  • Gelişmiş oynatma listesi,
  • Kolay kullanım,
  • Video sayfalarını görmek için sola veya sağa kaydırma,
  • Favori videolar,
  • Favori kanallar,
  • Geçmişteki videoları oynatma,
  • Arama ekranında öneriler,
  • Her videoya ilişkin yorumları görüntüleme,
  • Videoları tarih veya popülerliğe göre görüntüleme,
  • Video URL’si paylaşma.

Not: Uygulamayı kullanabilmek için, cihazınızda resmi YouTube uygulamasının da kurulu olması gerekiyor.

Zing için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Zing Player
Zing QR Kodu Okutarak İndir

Fotoğraf ve Video Popülerleri

  1. TubeMate YouTube Downloader
    TubeMate YouTube DownloaderAndroid İçin YouTube Video İndirme Uygulaması
  2. SnapTube
    SnapTubeAndroid için Ücretsiz Video ve Müzik İndirici
  3. Retrica
    RetricaAndroid için Fotoğraf Efekt Uygulaması
  4. YouTube
    YouTubeAndroid İçin Resmi YouTube Uygulaması
  5. YouCam Makeup
    YouCam MakeupAndroid İçin Makyaj Yapma Uygulaması