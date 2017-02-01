Zing uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda YouTube’daki videoları reklamsız olarak izleyebilir, videoları durdurmadan başka videoları arayıp sıraya koyabilirsiniz.

Bambaşka bir YouTube deneyimi sunan Zing uygulaması, YouTube uygulamasından daha iyi diyebileceğimiz özelliklere sahip. Videoları reklamsız bir şekilde izleyebileceğiniz Zing uygulamasında, izlemekte olduğunuz videoyu durdurmadan daha fazla video arayabilir ve izleme sırasına koyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

Video izlerken arama özelliği,

Gelişmiş oynatma listesi,

Kolay kullanım,

Video sayfalarını görmek için sola veya sağa kaydırma,

Favori videolar,

Favori kanallar,

Geçmişteki videoları oynatma,

Arama ekranında öneriler,

Her videoya ilişkin yorumları görüntüleme,

Videoları tarih veya popülerliğe göre görüntüleme,

Video URL’si paylaşma.

Not: Uygulamayı kullanabilmek için, cihazınızda resmi YouTube uygulamasının da kurulu olması gerekiyor.