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Zip Zap
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Zip Zap

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Zip Zap
Zip Zap
Zip Zap
Zip Zap
Zip Zap

Kendinizi işaretli yere taşımalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Zip Zap, Android platformunda rastladığım en ilginç oynanışa sahip bulmaca oyunu diyebilirim. Görsellikten ziyade oynanışın ön plana çıkarıldığı yapımda dokunuşlarımıza göre şekil alan bir objeyi kontrol ediyoruz.

Oyunun yapımcısına göre oyunda amaç mekanik yapıları yerine getirmek. Bunu kendimizi işaretli noktaya taşıyarak, bazen de gri renkli topu işaretli yere atarak başarmış oluyoruz. Objeyi kontrol etme noktasında da dokunuş şeklimiz önemli. Sadece dokunduğumuzda kendimizi topluyor, bıraktığımızda kendimizi salıyoruz. Bu şekilde adım adım yürüyerek, etrafımızdaki objelerden de yardım alarak hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz.

Yatay ve dikey oynanabilen 100’den fazla bölüm içeren bulmaca oyunu tamamen ücretsiz, ne reklam ne de uygulama içi satın alım içermiyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Philipp Stollenmayer
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