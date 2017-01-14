Zip Zap(Android)
Kendinizi işaretli yere taşımalısınız.
Zip Zap, Android platformunda rastladığım en ilginç oynanışa sahip bulmaca oyunu diyebilirim. Görsellikten ziyade oynanışın ön plana çıkarıldığı yapımda dokunuşlarımıza göre şekil alan bir objeyi kontrol ediyoruz.
Oyunun yapımcısına göre oyunda amaç mekanik yapıları yerine getirmek. Bunu kendimizi işaretli noktaya taşıyarak, bazen de gri renkli topu işaretli yere atarak başarmış oluyoruz. Objeyi kontrol etme noktasında da dokunuş şeklimiz önemli. Sadece dokunduğumuzda kendimizi topluyor, bıraktığımızda kendimizi salıyoruz. Bu şekilde adım adım yürüyerek, etrafımızdaki objelerden de yardım alarak hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz.
Yatay ve dikey oynanabilen 100’den fazla bölüm içeren bulmaca oyunu tamamen ücretsiz, ne reklam ne de uygulama içi satın alım içermiyor.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
- Üretici:
- Philipp Stollenmayer
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