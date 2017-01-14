Zip Zap, dokunuşunuza göre şeklini değiştiren bir objeyi kontrol ettiğiniz bulmaca oyunu. Kolaydan zora doğru ilerleyen 100’den fazla bölümü reklamsız olarak oynama imkanı veren oyun, iPhone ve iPad uyumlu olmasının yanında hem dikey hem de yatay oynanabiliyor.

Mekanik yapıları yerine getirmenizi isteyen oyunda bölümü tamamlayabilmeniz için bazen sadece kendinizi bazen de topla birlikte kendinizi işaretli noktaya taşımanız gerekiyor. Hedef noktaya gelmeyi başarıp düşmeden belli bir süre kalabilirseniz sonraki bölümü görmeye hak kazanıyorsunuz. İlk bölümler fazlasıyla kolay çünkü hedefe doğrudan gidebiliyorsunuz ancak ilerleyen bölümlerde etraftaki objelerden yardım almadan başaramıyorsunuz.

Dokun basılı tut ve bırak stiliyle oynandığından mekan fark etmeksizin rahatlıkla oynayabileceğiniz, düşünmeye iten eğlence dozu yüksek bir bulmaca oyunu Zip Zap.