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Zipware
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Zipware

1.4
Zipware İndir Hemen İndir

3.1 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Zipware
Zipware
Zipware
Zipware

Güçlü ve basit motora sahip ücretsiz bir dosya sıkıştırma programı

Murat İşçi Son güncelleme 57 dakika önce

Zipware, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz güçlü bir dosya sıkıştırma programıdır. Neredeyse tüm arşivleme formatlarını destekleyen program ile işleriniz kolaylaşıyor ve büyük işlemleri kolay şekilde sıkıştırabiliyorsunuz.

Winrar ve Winzip gib popüler dosya sıkıştırıcıları arasında yer alan Zipware, bu programlara alternatif olarak kullanabileceğiniz bir programdır. Güçlü bir sıkıştırma motoruna sahip olan program, oldukça faydalı işler gerçekleştirebiliyor. AES-256 şifreleme teknolojisini de kullanan Zipware ile şifrelenmiş arşiv dosyaları oluşturabiliyorsunuz. Zipware ile dosyaları sıkıştırabilir, açabilir ve şifreleyebilirsiniz. Basit kullanımı bulunan Zipware her masaüstü bilgisayarda olması gereken bir programdır. Dönüşüm olaylarına da destek veren Zipware, her hangi bir dosya formatını diğer formatlara çevirebiliyor.

Sürükle bırak özelliğine de destek veren Zipware, Verisign/Symantec sertifasına da sahip. Ücretsiz programlar arasında önemli bir yerde bulunan Zipware, yararlı kısayollarıyla da kullanıcı dostu bir programdır. Ayrıca program içerisinde bir de şifrelerinizi yönetebileceğiniz şifre yöneticisi yer alıyor.

Zipware programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Zipware

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