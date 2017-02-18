Ziraat Emeklilik Mobil Şube
Ziraat Emeklilik Mobil Şube uygulamasıyla Android cihazlarınızdan işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Ziraat Emeklilik Mobil Şube uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Ziraat Emeklilik müşterileri için geliştirilen uygulamanın oldukça basit ve hızlı işlem sunan arayüzü sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Sözleşmelerinizi ve poliçelerinizi takip edip, çeşitli işlemleri hızlıca yapabileceğiniz uygulamada bireysel emeklilik sözleşmenizdeki toplam birikim tutarınızı da görüntüleyebiliyorsunuz. Fon dağılım değişikliği, katkı payı artışı, fon portföyü gibi bilgileri de görebileceğiniz uygulamada, sözleşmelerinize ait ödeme makbuzlarınızı da görüntüleyebiliyor ve e-posta adresinize PDF formatında gönderebiliyorsunuz.
Ziraat Emeklilik ürünleri ve diğer tüm ürünler hakkında detaylı bilgi alabilmenize imkan sağlayan Ziraat Emeklilik Mobil Şube uygulamasında istediğiniz ürüne anında başvuru da yapabiliyorsunuz.
Uygulama özellikleri:
- Sistem ve ürünler hakkında detaylı bilgi,
- Merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilme,
- Hayat ve Ferdi Kaza sigortası ürünleri,
- Emeklilik yatırım fonlarının performansı,
- İstediğiniz ürüne anında başvuru yapabilme,
- Müşteri hizmetlerine kolay erişim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ziraat Bankası
Finans Popülerleri
- İşCepAndroid İçin İş Bankası Resmi Mobil Uygulaması
- Ziraat BankasıAndroid için Ziraat Bankası Uygulaması
- Finansbank Cep ŞubesiAndroid için Finansbank Uygulaması
- Akbank DirektAndroid İçin Akbank Cep Uygulaması
- VakıfBank Mobil BankacılıkAndroid için VakıfBank Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı