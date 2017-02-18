Ziraat Emeklilik Mobil Şube uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Emeklilik müşterileri için geliştirilen uygulamanın oldukça basit ve hızlı işlem sunan arayüzü sayesinde işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Sözleşmelerinizi ve poliçelerinizi takip edip, çeşitli işlemleri hızlıca yapabileceğiniz uygulamada bireysel emeklilik sözleşmenizdeki toplam birikim tutarınızı da görüntüleyebiliyorsunuz. Fon dağılım değişikliği, katkı payı artışı, fon portföyü gibi bilgileri de görebileceğiniz uygulamada, sözleşmelerinize ait ödeme makbuzlarınızı da görüntüleyebiliyor ve e-posta adresinize PDF formatında gönderebiliyorsunuz.

Ziraat Emeklilik ürünleri ve diğer tüm ürünler hakkında detaylı bilgi alabilmenize imkan sağlayan Ziraat Emeklilik Mobil Şube uygulamasında istediğiniz ürüne anında başvuru da yapabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri: