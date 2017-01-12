Zombie Reaper 3, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışabilen bir FPS oyunudur.

Zombie Reaper 3, diğer mobil FPS oyunlarından biraz farklı çalışıyor. Büyük bütçeli yapımlarda, gerçek bir bilgisayar ya da konsol oyunu gibi hareket edebiliyor ve görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Fakat bu oyunda, bir noktada sabitsiniz ve üzerinize gelen saldırıları engellemeye çalışıyorsunuz. Bunun için elinizdeki silahı ve hemen üzerinde durduğunuz arbaayı kullanıyorsunuz.

Oyunun en mühim noktalarından bir tanesi silahlar. Oldukça çeşitli hazırlanmış olan bu silahları doğru geliştirmelisiniz ve güçlerini arttırarak, sonraki bölümlere hazırlanmalısınız. Keza kullandığınız araçları da güçlendirmeniz mühim. Silah çeşitliliği kadar olmasa da kullanabileceğiniz araçların sayısı da bir hayli fazla. Hal böyle olunca kazandığınız bütün puanları bu ikiliye yatırmanız gerekiyor.

Gerektiği kadar güçlü silahlarınız olduğunu düşündüğünüzde, bölümlere tek te giriyor ve şehri kurtarmaya çalışıyorsunuz. İlk bölümlerde karşınıza tek tek zombi çıkıyor; ancak ilerledikçe üzerinize gelen zombilerin sayısı arttığı gibi çeşitleri de farklılaşıyor. Oyunun asıl zevki de o zaman çıkıyor. Zombie Reaper 3'e dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki uzunca oynanıl videosundan alabilirsiniz.