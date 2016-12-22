Zotac GTX 1070 Mini Tanıtıldı

Nvidia grafik çipli ekran kartı üreticisi Zotac, yeni GTX 1070 Mini ekran kartı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Günümüz oyun dünyası için oldukça güçlü bir ekran kartı modeli olan Nvidia GTX 1070 üstün performansı makul bir güç tüketim seviyesiyle sunmaktaydı. Zotac da daha önceden 4 farklı GTX 1070 modeli piyasaysa sürmüştü. Bu modellerden bazıları hızaştırma uygulanmış modellerken bazıları da alternatif soğutma çözümlerine sahipti. Şimdi ise bizi daha küçük bir GTX 1070 modeli bekliyor:

Zotac GTX 1070 Mini temel olarak, Zotac'ın 3 fanla birlikte gelen standart GTX 1070 modelinden daha küçük boyuta sahip. Zotac GTX 1070 Mini'de 3 fan yerine 2 fan kullanılıyor, ayrıca kart boyuda bir miktar kırpılmış.

Normalde cep telefonlarında mini modeller performansın kırpıldığı anlamına geliyor. Fakat Zotac, ekran kartları söz konusu olduğunda mini modellerde performansta kırpma yapmıyor. Hatta Zotac GTX 1070 Mini, standart Zotac GTX 1070'den daha yüksek çekirdek hızına bile sahip.

Zotac'ın standart GTX 1070 modeli 303 mm'lik bir uzunluğa sahipti. Zotac GTX 1070 Mini ise 210 mm'lik uzunluğa sahip. Arada ciddi bir fark olduğu söylenilebilir. Bu uzunluk küp kasalar veya mini-ITX sistemler toplamayı planlayan kullanıcılar için güzel bir seçenek olacaktır. Standart Zotac GTX 1070, 1506 MHz (yük altında 1683 MHz) çekirdek hızına sahipti. Zotac GTX 1070 Mini ise 1518 MHz (yük altında 1708 MHz) çekirdek hızına sahip. Bunun haricinde Zotac'ın standart ve mini GTX 1070 modelleri aynı özelliklere sahip. Tek 8 pinlik güç bağlantısıyla çalışan kartlar kasanızda 2 yuvalık yer kaplıyorlar. 256 bitlik veriyolu genişliğine sahip Zotac GTX 1070 Mini 8 GB GDDR5 video belleğe sahip. Bu rakamlar da standart GTX 1070 ile aynı seviyede.

Zotac, GTX 1060 Mini modelinde kartın boyutunu küçültürken yine fan sayısını azaltmıştı. Buna rağmen performansı ve diğer özellikleri kırpmamıştı, kartın yük altındaki ısınma değerleri aynı segmentteki rakibi RX 480'in altındaydı. Zotac GTX 1060 Mini'nin piyasaya sürülme amacı ise fiyat anlamında AMD'yi zorlayacak bir ürün seçeneği oluşturmaktı ve bu işte de başarılı olunmuştu. Zotac GTX 1070 Mini'nin de aynı yolu izleyip izlemeyeceğini kart piyasaya çıktığında göreceğiz.

Zotac GTX 1070 Mini yurt dışında 395 $ fiyat ile satışa sunuldu. Bu da ülkemizde 1.475 TL civarında bir tutara denk geliyor. Vergilerle bu fiyat daha da yukarı çıkacaktır.

Nvidia GeForce GTX 1060 Mini İncelemesi