ZTE, ABD'nin İran Yaptırımlarını İhlal Ettiği İçin 900 Milyon Dolar Ödeyecek

ZTE son zamanlarda gerçekten birbirinden güzel akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. CES 2017'yi de iyi bir şekilde değerlendiren şirket, ZTE Blade V8 Pro gibi başarılı bir telefonu piyasaya sürmüştü. Fakat şirket bu aralar zor bir süreçten geçiyor. ABD'nin yaptırım uyguladığı bazı ülkelere ısrarla ürün gönderdiği ortaya çıkan ZTE, 900 milyon dolarlık büyük bir para cezasına çarptırıldı.

Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın arası pek iyi değil. ABD, İran'ın nükleer faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle teknolojik ürünlerde dahil olmak üzere pek çok konuda ambargo uyguluyor ve ABD menşeili ürünlerin bu ülkeye girişini yasaklıyor. ZTE'de ABD teknolojisini İran'a ısrarla naklettiği için 900 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Yaptırım ihlallerinin cezası çok fazla olduğundan, ZTE bu konuda gerçekten anlamda ter döküyor. Yasadışı olarak adlandırılan ürünleri 6 yıl boyunca İran'daki müşterilerine bilinçli olarak gönderdiği iddia edilen ZTE, aynı zamanda mahkeme tarafından yalancılıkla da suçlanıyor.

Başsavcı Jeff Sessions'ın yaptığı açıklamada, şirketin federal araştırmacılara yalan söylediği ve kendi avutkatlarını da yasadışı fiillerle aldattığını ifade ediyor. ZTE CEO'su Zhao Xianming ise, hatalarını kabul ettiklerini, yeni bir ZTE ile daha güvenilir olmayı taahhüt ettiklerini söyledi.

Şirket, yaptırımları tekrar ihlal ederse, 300 milyon dolarlık bir cezaya daha çarptırılacak. Umarız altından kalkmayı başarabilirler.

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