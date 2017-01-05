ZTE bu aralar CES 2017'de birbirinden güzel cihazların tanıtımını yapıyor. ZTE Blade V8 Pro'da bunlardan biri ABD'ye bu isimle çıkacak bir cihaz olmasıyla dikkat çekiyor. ZTE Blade V8 Pro özellikleri ile dikkat çeken bir akıllı telefon ve uygun fiyatlı olması telefonu daha cazip hale getiriyor. İşte ZTE Blade V8 Pro özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

ZTE son zamanlarda gerçekten birbirinden güzel akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. CES 2017'yi de iyi bir şekilde değerlendiren şirket, ZTE Blade V8 Pro ile ABD pazarında şansını denemeyi umuyor. Çin menşeili şirketin bu noktada oldukça zeki hamleler yaptığını söylemek gerekiyor. Zira ZTE Blade V8 özellikleri için olmasa bile, başka bir projenin adını belirlerken "crowdsourcing" yöntemini kullandılar.

Bu ne demek? Herhangi bir ürün ya da hizmetin üretim süreçlerinin belirli bölümünde geniş tüketici kitlelerinin yardımı ya da fikrinin kullanılması için kullanılan bir yöntem denediler. Kullanıcılara cihazın ismi ne olsun diye soruldu ve ona göre bir isim verildi. Topluluk tarafından "Hawkeye" ismi verilen cihaz, şimdi kitlesel fonlama yöntemi ile insanlardan yardım bekliyor. Bu konuya ilerleyen günlerde tekrardan değineceğiz; şimdi lafı fazla uzatmadan ZTE Blade V8 Pro özelliklerini vermeye başlayalım.

ZTE Blade V8 Pro Özellikleri

Huawei Honor 6X özellikleri daha önce sızdırılmıştı fakat CES 2017'de tanıtılan bu cihaz hakkındaki bilgileri güncellemekte fayda var. Donanım açısından kendi klasmanında çok güçlü olan ZTE Blade V8 Pro, 5.5 inç Full HD ekranıyla dikkat çekiyor. Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm SnapDragon 625 işlemciden alan telefonda, ayrıca 3 GB RAM bulunuyor. 32 GB dahili depolama imkanı ve microSD yuvası olan telefonun kamerası da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Arkasında 13 megapiksel kamera bulunan ZTE Blade V8 Pro'nun ön kamerası ise 8 megapiksel olarak belirlenmiş. Pek çoğumuzun hayatında önemli bir kriter olan batarya ömrüne bakıldığında da 3140 mAh gayet yeterli gibi görünüyor. Son olarak Android 6.0.1 Marshmallow ile geleceğini de söylemeden geçmeyelim. Dışarıdan bakıldığında ZTE Blade V8 Pro özellikleri iyi oluşturulmuş ama bir de ek özelliklerine bakmakta fayda var.

ZTE Blade V8 özelliklerine ek olarak, çift SİM kart, USB Type-C ve parmak izi okuyucusunu söyleyebiliriz. Çift SİM kart kullanımının olması, ZTE Blade V8 özellikleri arasında en dikkat çekici spesifikasyon diyebiliriz. Çünkü bu klasmanda birçok telefon var ve satın almak için gerçekten fark yaratan bir özellik olması gerekiyor. Bazı donanımlar zayıf halkası gibi görünse de, ZTE Blade V8 özellikleri ve tasarımı oldukça iyi bir telefon olmuş. Bunun kullanıcıya yansıması nasıl olacak onu da zaman gösterecek.

ZTE Blade V8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

ZTE Blade V8 Pro özellikleri görüldüğü gibi orta segmentte pazarı hareketlendirecek gibi duruyor. Peki bu ZTE Blade V8 Pro ne zaman çıkacak? Bu sorunun cevabı da CES 2017'de yetkililer tarafından verildi. ZTE Blade V8 Pro yaklaşık 230 dolarlık fiyat etiketiyle 18 Ocak tarihinde ABD’de satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceğini henüz bilmiyoruz ama geldiği takdirde 1500 TL civarı bir fiyata satılacağını tahmin ediyoruz.

Siz ZTE Blade V8 Pro özelliklerini nasıl buldunuz?

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