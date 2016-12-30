ZTE Blade V8'in Çift Lensli Kamerası Sızdı

CES 2017'ye sayılı günler kala teknoloji camiasından bilgiler sızmaya devam ediyor. ZTE Blade V8'in de pek çok özelliği sızdırılmıştı ama bu kez pek çok kişinin merak ettiği kamerası gün yüzüne çıktı.

Blade V8'in orta segment bir akıllı telefon olacağını biliyorduk fakat bu kadar iddialı olacağını beklemiyorduk. CES 2017'de resmi olarak tanıtılması beklenen telefonun görüntüleri sızdırılınca gördük ki çift lensli bir kameraya sahip olacak. Bu sayede aynı fiyat klasmanındaki diğer cihazların bir adım önüne çıkmaya çalışacak ZTE, başarılı bir hamle yapmış diyebiliriz.

Telefonun bu paylaştığımız görüntüleri ZTE'nin resmi web sitesinde yayınlandı ama hızlı bir şekilde geri geçildi. Tabi teknoloji meraklıları ZTE'den daha hızlı çıktı ve Hi-Tech telefonun görüntüleri ve birkaç özelliğine ulaşmayı başardı.

Tasarım açısından bakıldığında ZTE Blade V8 etkileyici olmaktan uzak, fakat orta segment bir cihaz için oldukça iyi diyebilirim. Aynı durum şuana kadar teyit edilen teknik özellikler için de geçerli.

Arkasında çift lensli kamera bulunan Blade V8, 13 megapiksellik bir kameraya sahip. Bu kamera, alan derinliğini yakalamak için çalışan 2 megapiksellik bir kamerayla birlikte çalışıyor. Çift kamera, ayrıca VR kulaklıkları kullanarak 360 derecelik 3B fotoğraf çekimi de yapabiliyor.

Blade V8'in kasasının metal olmasını ve ön yüzün 2.5D cam olacağını görüyoruz. Akıllı telefon Full HD (1080p) çözünürlüğe sahip 5.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemciden gücünü alacak telefonda, ayrıca 3G RAM ve 32 GB depolama alanı da bulunacak.

Siz ZTE Blade V8'i nasıl buldunuz?

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