ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini Cihazları Tam Gençlere Göre
1990'lerin sonunda ve 2000'li yılların başında doğduysanız ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini serisi tam da sizin tercih edebileceğiniz telefonlar. MWC 2017'de tanıtılan ZTE Blade V8 Mini ve ZTE Blade V8 Lite şık metal kasa içerisinde "gençlere göre" sloganıyla tanıtıldılar.
ZTE Blade V8 Mini Teknik Özellikleri
- 5 inç ekran
- Snapdragon 435 işlemci
- Adreno 505 Grafik işlemci
- 2GB RAM
- 16GB depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 2,800mAh batarya
- Android 7.0
- 143.5 x 70 x 8.9 mm
- Parmak izi taraması
Blade V8 Mini arka kamerası dokunmatik zoom, yüz tanıma, ISO kontrolleri, beyaz dengesi ayarlama, HDR ve viedo arama özellikleri taşıyor. Blade V8 Mini 2MP'lik ikinci kamerası ile 3D çakimler yapabilme özelliğini de taşıyor.
ZTE Blade V8 Lite Teknik Özellikleri
Mini modelinin yanında daha düşük özellikler taşıyan ZTE Blade V8 Lite ise yine metal kasasıyla şık ama daha başlangıç sınıfı özellikler taşıyor.
- Mediatek Octa Core
- Mali-T860 MP2 grafik işlemci
- 2GB RAM
- 16GB depolama, 128GB'a kadar microSD destekli
- 5 inç HD ekran
- 441 ppi
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 2500 mAh batarya
- Android 7.0
- 143 x 71 x 8 mm
Bu özellikleriyle daha hafif ve daha basit gibi görünüyor.
Her iki telefonda Asya, Avrupa ve Pasifik pazarına açılmak üzere hazırlandılar. Avrupa'da ilk hedefleri İspanya, İtalya ve Almanya olacak.
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