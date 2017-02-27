ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini Cihazları Tam Gençlere Göre

1990'lerin sonunda ve 2000'li yılların başında doğduysanız ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini serisi tam da sizin tercih edebileceğiniz telefonlar. MWC 2017'de tanıtılan ZTE Blade V8 Mini ve ZTE Blade V8 Lite şık metal kasa içerisinde "gençlere göre" sloganıyla tanıtıldılar.

ZTE Blade V8 Mini Teknik Özellikleri

5 inç ekran

Snapdragon 435 işlemci

Adreno 505 Grafik işlemci

2GB RAM

16GB depolama

13MP arka kamera

5MP ön kamera

2,800mAh batarya

Android 7.0

143.5 x 70 x 8.9 mm

Parmak izi taraması

Blade V8 Mini arka kamerası dokunmatik zoom, yüz tanıma, ISO kontrolleri, beyaz dengesi ayarlama, HDR ve viedo arama özellikleri taşıyor. Blade V8 Mini 2MP'lik ikinci kamerası ile 3D çakimler yapabilme özelliğini de taşıyor.

ZTE Blade V8 Lite Teknik Özellikleri

Mini modelinin yanında daha düşük özellikler taşıyan ZTE Blade V8 Lite ise yine metal kasasıyla şık ama daha başlangıç sınıfı özellikler taşıyor.

Mediatek Octa Core

Mali-T860 MP2 grafik işlemci

2GB RAM

16GB depolama, 128GB'a kadar microSD destekli

5 inç HD ekran

441 ppi

8MP arka kamera

5MP ön kamera

2500 mAh batarya

Android 7.0

143 x 71 x 8 mm

Bu özellikleriyle daha hafif ve daha basit gibi görünüyor.

Her iki telefonda Asya, Avrupa ve Pasifik pazarına açılmak üzere hazırlandılar. Avrupa'da ilk hedefleri İspanya, İtalya ve Almanya olacak.

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