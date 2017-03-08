Zuckerberg 12 Yıl Önce Terk Ettiği Üniversitesinden Bir Derece Alacak

Mark Zuckerberg çok başarılı bir iş adamı olabilir. Ancak kendisine "Nereden mezunsun dediklerine çok içerliyordur" diye düşünüyorsanız, düşünmeyin. Çünkü Mark Zuckerberg artık bıraktığı Harvard Üniversitesinden bir derece almaya hak kazandı.

Mark Zuckerberg, Facebook'un temellerini attığı Harvard Üniversitesinden ayrıldığına pişman olmamış nadir insanlardan biri olmalı. Gerçi onun gibi bir çok teknoloji devi üniversite terk ama Zuckerberg, tıpkı Bill Gates gibi yıllar önce bıraktığı üniversitesinden bir derece almaya hak kazanan eski toprak "üniversite terkler" klubüne dahil oluyor..

Zuckerberg yarıda bıraktığı Harvard Üniversitesi’ne mezuniyet konuşması yapmak üzere geri dönecek. Bu konuşmayı tamamladığında Harvard Üniversitesi ona bir de onursal derece verecek. Üniversite Facebook'un CEO'sunu 2017 yılı mezunlarına ilham verici bir konuşma yapmak üzere kürsüye davet etti ve bir de onursal bir derece vereceğini belirtti.

Zuckerberg, aynı kendisi gibi 10 sene önce Harvard’da mezuniyet konuşması yapan Bill Gates‘ten yardım istedi, bunu da şirin bir videoyla paylaştı.

Gates de Harvard terk bir teknoloji devi, Zuckerberg'e gerçekten mezun olmadan bir derece almanın ne kadar keyifli olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyor. Zuckerberg, Gates'e "mezuniyet şapkası ve cübbesi giydin mi?" diye soruyor ve ekliyor "Cübbenin altına bir şey giymemek serbest mi?"

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