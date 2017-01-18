Zuckerberg, Oculus Teknolojisinin Çalıntı Olduğu İddiası ile Mahkemede

Gri tişörtü ile kendine bir tarz yaratan Mark Zuckerberg, dün lacivert takım elbisesini giyerek adliye koridorlarında boy gösterdi. Dallas'da ifade vermeye Zuckerberg, 2014 yılının Mart ayında Facebook şemsiye altına geçen Oculus mahkemenin sorularını cevaplandırdı.

Dava ne ile ilgili?

Oculus VR teknolojisinin tamamen Zenimax Media isimli kuruluştan çalındığı iddiası üzerine açılan dava da, Facebook'un da taraf olmasını gerektiriyor. Ancak olay bu kadar basit değil. Zenimax Media aslında ID Software'e yani John Carmak'a ait bir şirket. Zenimax'ın iddiasına göre VR sistemini geliştiren Carmack'ın ta kendisi imiş. John Carmak daha sonra Oculus şirketi ile yaptığı anlaşma gereği burada CTO olarak çalışmak üzere el sıkışmış. Bu noktada Zenimax'ın dava konusu da çetrefilleşiyor. İddiaya göre Carmak, Oculus ile yaptığı anlaşmanın akabinde VR teknolojisinin altyapısını da beraberinde götürdü. Yani iddia makamı, Carmack'ın id Software'de çalışırken, fikri mülkiyet hakları kendilerine ait olan teknolojiyi Oculus'la paylaştığını, şirketten ayrıldığında teknolojiyi Oculus'a götürdüğünü savunuyor.

Mahkemede ifade veren Zuckerberg, "Oculus'un söz konusu edilen VR teknolojisi tamamen kendisine aittir" savunmasında bulundu. Facebook CEO'su, "Sıfırdan başlayarak oluşturulan ve geçtiğimiz yıllarda son derece popüler olan VR teknolojisinin, maketten prototipe kadar her aşaması tamamen Oculus'a aittir. Ben Zenimax isimli bir oluşumu ilk defa duyuyorum. Bana kalırsa bu iddia VR teknolojisinin gelirinden yorulmadan para kazanmak isteyen fırsatçı bir grubun iddiasından ibaret. Hukuk departmanımız durumu inceliyor" diye ifade verdi.

Savunma

Davanın ilerleyen tarihlerinde de Zuckerberg'in, Zenimax'ın sanal gerçeklik teknolojisinin potansiyelini anlamakta geç kaldığını ve Oculus'un kendi çalışmalarının teknolojiyi bugünkü değerine kavuşturduğunu savunmaya devam etmesi bu şarlar altında savunmasının özünü oluşturuyor.

Oculus'un sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Mahkemede savunma yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Oculus ve kurucuları sanal gerçekliğe çok fazla para ve zaman yatırdı. İnsanların etkileşim ve iletişimini kökünden değiştireceğine inanıyoruz. Bu teknolojiyi inşa etmek için gereken vizyon, uzmanlık ve sabra sahip olmayan başka bir şirketin bu nafile girişimini üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.