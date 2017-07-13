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Dünyanın İlk Robot Avukatı 50 Eyalette Daha İş Başı Yaptı

robot avukat

21 yaşındaki İngiliz girişimci Joshua Browder tarafından yapılan ve ihtiyacı olan insanlara ücretsiz hukuk müşavirliği sağlayan chatbot, "Dünyanın ilk robot avukatı" olarak 50 eyalette daha kullanıma açıldı.

Robot gazetecilerden sonra bu kez de robot avukatlar hayatımıza girmeye başladı. İnsanlara ücretsiz hukuk müşavirliği sağlayan robot, Amerika’nın tam 50 eyaletinde daha hizmete açıldı. İngiliz girişimci Joshua Browder tarafından üretilen ve New York, Seattle ve İngiltere’de başarılı işlere imza atan robot,  “Dünyanın ilk robot avukatı” olarak nitelendiriliyor.

Browder, robotun iki yıl içinde 375.000 park cezasının iptaline yardımcı olacağını belirtiyor. Stanford Üniversitesi’nde okuyan 21 yaşındaki Joshua Browder, The Verge aracılığıyla yaptığı açıklamada, robot avukatın hükümet kaynaklı yasal sorunlara yol açabileceğini söyledi. Browder, “200 milyar dolarlık hukuk endüstrisi bu durumdan memnun olmayabilir ancak istihdam için harcanan paralara bakarsak hükümetin bu bot sayesinde zamandan ve paradan tasarruf edeceğini düşünüyorum” dedi. Browder, DoNotPay’i yaratmadaki amacının, uzun süren dava süreçlerini kısıtlamak ve belgeleri hızla işleme sokmak olduğunu söyledi. Bu amaçla gönüllü ve yarı zamanlı avukatları aracın yasal yönü ile ilgili kendisine yardımcı olmaları için görevlendirdi. Browder, ABD’deki eyalet yasalarının birbirinden farklılık göstermesinden kaynaklanan sorunları aşmak ve kullanıcıların yerlerini yalnızca ilgili yerel botlara göstermek için avukatlarla birlikte çalıştı.

Şuan için belli anahtar kelimeler üzerinden sonuçlar gösteren dünyanın ilk robot avukatı, kullanıcıları aradıkları konuya uygun bir şekilde yönlendirebildiği takdirde, yasal tazminat talebinde bulunabilir ve yazdırabileceğiniz bir itiraz mektubu oluşturabilir. Yapay zekaya dayanan robot-insan uyumunun her alanda kendisini hissettirdiğini göz önüne alırsak, gelecekte istihdam konusunda bazı sıkıntıların yaşanması oldukça muhtemel görünüyor.

İlk Robot Avukat Ross Duruşmalara Girmeye Hazırlanıyor

Yazar: - 13.07.2017

Dünyanın İlk Robot Avukatı 50 Eyalette Daha İş Başı Yaptı İçin Yorum Yaz

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