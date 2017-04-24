iPhone 7 Plus, 4 Büyük Android Cihaza Performans Farkı Attı

EverythingApplePro adlı bir Youtube kanalı, son zamanlarda oldukça popüler olan ve hatta birbirine rakip olan 5 adet akıllı telefonubir araya getirerek hız karşılaştırması yapmış. iPhone 7 Plus ve Galaxy S8, LG G6, Google Pixel, OnePlus 3T marka cihazların karşılaştırılmasından ilgi çeken notları aktarıyoruz.

Yapılan testte iPhone 7 Plus 3GB RAM'e ve Apple'ın A10 işlemcisine sahipken Galaxy S8 4GB RAM'e ve Snapdragon 835 model işlemciye sahip. Testteki diğer akıllı telefonlar yani LG G6, Google Pixel ve Oneplus 3T cihazları ise Snapdragon 821 işlemcisine sahipler. LG G6 ve Google Pixel'in RAM miktarı 4GB, bu testteki en ucuz akıllı telefon olan Oneplus 3T'nin RAM miktar ıda şaşırtıcı bir şekilde 6GB.

Fakat testteki bu 5 akıllı telefondan Galaxy S8 ve LG G6 2016 yılında üretildiklerinden dolayı test tam doğru sonuç vermemiş olabilir. Çünkü yeni sürümlerinde bu akıllı telefonlara birtakım donanım güncellemeleri yapıldı. Bu 5 akıllı telefonun hız karşılaştırmasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Yapılan test videosunu incelersek iPhone 7 Plus'ın yapılan tüm testlerde tüm akıllı telefonları rahatlıkla geride bıraktığı, Galaxy S8'in ise hemen iPhone 7 Plus'ın arkasından geldiğini görüyoruz. Hız testlerinde en başarılı ikili belli olduğuna göre üçüncüye bakarsak LG G6'yı görebiliriz. Onun arkasından OnePlus 3T geliyor. Google Pixel ise yapılan hız testinde en yavaş akıllı telefon olarak oldukça şaşırtıyor.

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